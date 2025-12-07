Otto Kunz consolida su liderazgo en experiencias gastronómicas con el éxito de “Destino de Expertos – Experiencia Maridaje” en Mendoza

Otto Kunz consolida su liderazgo en experiencias gastronómicas con el éxito de...

Con una propuesta que combina estrategia de marca, alto nivel culinario y experiencias pensadas para consumidores apasionados por la gastronomía, Otto Kunz celebró con éxito la segunda edición de “Destino de Expertos – Experiencia Maridaje”, un viaje inmersivo realizado en alianza con Huentala Wines en el corazón de Mendoza, Argentina.

La iniciativa reunió a cinco ganadores y sus acompañantes en un viaje que demuestra la capacidad de Otto Kunz para unir marketing experiencial, educación culinaria y momentos memorables, fortaleciendo así su posicionamiento como marca líder en productos premium y experiencias gastronómicas.

Una experiencia diseñada para conectar con el consumidor

Desde el inicio, los participantes vivieron una propuesta cuidadosamente curada. Antes de viajar, recibieron un kit premium que marcó el tono de la experiencia: una maleta carry on con productos Otto Kunz y una botella de Gran Sombrero de Huentala Wines, para comenzar la travesía con un maridaje excepcional.

Cuatro días de aprendizaje, sabor y maestría

Del 13 al 16 de octubre, los exploradores gastronómicos disfrutaron de una agenda que integró técnica, cultura y disfrute.

Día 1 – Inmersión en el universo del vino

La experiencia inició en el Hualta Winery Hotel, donde recorrieron la bodega, degustaron productos Otto Kunz maridados con vinos locales y participaron en una sesión de cocina local guiada por el chef Juan Calós.

Día 2 – El arte del fuego y los cortes premium

En el reconocido restaurante La Cabrera, los ganadores aprendieron técnicas de parrilla argentina bajo la dirección del chef Welkin Prieto, trabajando con cortes, chorizos y frankfurters de Otto Kunz. La jornada continuó con una picada maridada y cerró con una cena italiana.

Día 3 – Técnica, cata y territorio

El enólogo Pepe Morales encabezó una visita técnica al viñedo y bodega de Huentala Wines, donde los participantes conocieron procesos de vinificación, innovación y cultivo, además de degustar vinos exclusivos. La jornada incluyó una clase de empanadas argentinas y concluyó con un cóctel de despedida.

Día 4 – Este último día marcó el cierre de una experiencia que los ganadores describieron como transformadora por su cercanía con chefs y expertos, la calidad del aprendizaje y la posibilidad de involucrarse directamente en cada proceso.

Marketing que deja huella y construye comunidad

“Destino de Expertos” refleja la visión de Otto Kunz de llevar la marca más allá del producto, creando experiencias que fortalecen el vínculo con sus consumidores, impulsan la pasión por la técnica culinaria y celebran la exploración como parte del ADN de la marca.

La alianza con Huentala Wines —basada en valores compartidos como calidad, tradición e innovación— reforzó el impacto de esta edición, integrando gastronomía, vino y territorio en una narrativa coherente y memorable.

Una marca que inspira a los verdaderos expertos

Con esta nueva edición, Otto Kunz reafirma su posición como referente en experiencias gastronómicas, demostrando que los verdaderos expertos no solo disfrutan del buen comer: descubren, aprenden, crean y se conectan con las historias detrás de cada sabor.

Sobre Otto Kunz

Otto Kunz es una marca peruana con cerca de 40 años de trayectoria en la elaboración de embutidos, hamburguesas y cortes de carne premium. Reconocida por su espíritu innovador y sabores extraordinarios, la marca continúa sorprendiendo con productos y experiencias que inspiran a los exploradores gastronómicos a vivir su pasión con autenticidad y maestría.