Néstor Gorosito no seguirá como DT de Alianza Lima tras la eliminación a manos de Cristal

No va más al mando del cuadro blanquiazul. El argentino Néstor Gorosito no seguirá como entrenador del primer equipo de Alianza Lima, luego de la derrota aa manos de Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva por los playoffs de la Liga1, lo cual lo deja como Perú 4 para la próxima edición de Copa Libertadores de América 2026.

De fuentes cercanas se pudo conocer que las altas esferas de Alianza Lima decidieron poner punto final al ciclo de Gorosito a pesar de que en octubre pasado se anunció su renovación en el cargo, luego de una buena presentación a nivel internacional en la Copa Sudamericana llegando a semifinales.

Sin embargo, el hecho que no se logre la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores es la gota que rebalsó el vaso de cara a la no continuidad del entrenador de 61 años. La información indica que la administración de Alianza le comunicará su salida a Gorosito en las próximas horas.