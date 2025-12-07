Maricielo Effio y la vigencia de una mujer multifacética y guerrera

50 AÑOS DE BELLEZA PURA

La ‘Paquita Peruana’ luce más radiante que nunca y enciende las redes

¿No les ha pasado que, al abrir cualquier plataforma digital, aparece de pronto la inconfundible Maricielo Effio moviéndose con esa energía y elegancia que solo ella posee? Su sola presencia revive el recuerdo de la ‘Paquita Peruana’, aquel personaje que la llevó a la fama desde muy joven y que aún hoy sigue despertando nostalgia entre quienes crecieron viéndola bailar. Y es que Maricielo continúa vigente: el pasado 30 de noviembre celebró cinco décadas de vida luciendo más radiante que nunca, con esa fuerza que la caracteriza dentro y fuera de los escenarios.

Desde entonces, su trayectoria no ha dejado de sumar capítulos. Actriz de televisión, protagonista y partícipe de numerosas producciones, figura en el teatro y también en el cine, donde ha interpretado papeles memorables que ampliaron su versatilidad artística. A lo largo de estos años, Maricielo ha demostrado que su talento va mucho más allá del baile: es una artista completa, disciplinada y apasionada, capaz de reinventarse y ampliar sus horizontes sin perder su esencia.

En su vida personal, también ha construido un capítulo importante: es madre de un hijo, pilar fundamental de su vida y motor de muchas de sus decisiones. Actualmente radica en Miami, ciudad desde donde gestiona sus proyectos como actriz y empresaria, y donde continúa fortaleciendo su presencia en redes sociales, ese puente que mantiene a su público peruano siempre cerca. A pesar de la distancia, ella sigue conectada con su país y abierta a regresar a la pantalla nacional.

Hoy, Maricielo Effio enfrenta con firmeza el proceso legal que mantiene contra el cirujano responsable de una mala praxis que afectó su salud, esperando que la justicia haga lo suyo. Aun así, no pierde la fortaleza ni la luz que siempre la han acompañado. Su historia es la de una mujer que lucha, que brilla y que sigue avanzando, recordándonos por qué, después de tantos años, sigue ocupando un lugar tan especial en el corazón del público.

“Es triste ver que médicos como él (Dr. Fong) siguen ejerciendo”, dijo Maricielo en una reciente entrevista.

hija con su exesposo Ernesto Pacheco.

Actriz, bailarina, influencer y mamá; mujer completa.

