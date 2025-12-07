Lando Norris se proclamó campeón de la Fórmula 1 por dos puntos sobre Max Verstappen

Pese a que había tres candidatos con opciones al título, no hubo sorpresas y el piloto británico Lando Norris acabó llevándose el primer Mundial de su carrera (el 35 en la historia). La victoria en el Gran Premio de Abu Dabi en Emiratos Árabes, fue para Verstappen, que vio primero la bandera a cuadros, por delante de Piastri y del piloto de McLaren.

Y lo cierto, es que los tres fueron protagonistas de la carrera, copando los tres primeros puestos, con un más que notable Fernando Alonso, que finalizó en sexta posición por delante de Esteban Ocon y Carlos Sainz, 12º, tras ser adelantado por Stroll a tres vueltas del final.

En la clasificación mundial de pilotos, primer fue Lando Norris de McLaren con 423 puntos, segundo Max Verstappen de Red Bull con 421, tercero Óscar Piastri en McLaren con 410, cuarto George Russell de Mercedes con 319, quinto Charles Leclerc en Ferrari con 242, sexto Lewis Hamilton en Ferrari con 156, sétimo Andrea Kimi Antonelli en Mercedes con 150.