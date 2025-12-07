Gobierno Regional de Puno impulsa participación histórica de más de 130 MYPE en la Expo Puno Lima 2026

Con una firme apuesta por el emprendimiento regional y la dinamización económica del altiplano, el Gobierno Regional de Puno (GRP) lideró en Lima el lanzamiento oficial de la Expo Puno Lima 2026, evento que se realizará del 22 al 25 de enero en el Parque de la Exposición. La ceremonia contó con la participación del Ministro de la Producción, César Quispe Luján; la Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles; autoridades nacionales; representantes de organismos internacionales y alcaldes provinciales.

La feria, que reunirá a más de 130 micro y pequeñas empresas (MYPE) puneñas de rubros como textilería, artesanía, alimentos, agroindustria y decoración, se proyecta como la vitrina comercial más importante para Puno en la capital, fortaleciendo la integración entre las regiones y ampliando las oportunidades de mercado para cientos de familias emprendedoras.

GRP: “Puno trae a Lima todo lo que le da al país”

Durante la presentación, el gobernador regional Richard Hancco Soncco destacó el liderazgo del GRP para consolidar este espacio en alianza con el Ejecutivo:

“Este es el segundo evento de esta naturaleza que organizamos. Traeremos y expondremos, aquí en Lima, todo lo que Puno da al país. Invitamos a todos a visitar la feria, tener contacto directo con nuestros productores y disfrutar de nuestra agroindustria y cultura”.

El gobernador subrayó que la Expo Puno Lima 2026 permitirá posicionar la identidad productiva de Puno en un mercado más amplio y competitivo, impulsando el crecimiento de las MYPE con una estrategia que combina capacitación, acompañamiento técnico y promoción cultural.

Trabajo articulado para impulsar la economía puneña

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, resaltó el potencial productivo y la diversidad económica de Puno:

“Puno nos sorprende: tiene selva, sierra, minería, lagos, acuicultura y uno de los mejores cafés del mundo. En esta feria, más de 100 emprendedores mostrarán productos con los más altos estándares de calidad para sorprender a los limeños y al país”.

Asimismo, Quispe Luján destacó que, por segundo año consecutivo, la Expo Puno es posible gracias a la alianza entre el Ejecutivo, el Gobierno Regional de Puno y la Municipalidad de Lima, lo que permitirá dinamizar la economía regional y fortalecer la actividad empresarial puneña.

A su vez, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Natal Del Carpio Castro, recalcaron la importancia de generar espacios que promuevan inversión, competitividad y desarrollo para las regiones del país.

Feria con impacto económico comprobado

El evento albergará más de 130 stands, ofreciendo al público lo mejor de la producción puneña en:

Textilería y confecciones

Artesanía tradicional y moderna

Agroindustria y alimentos

Productos naturales y de innovación

Decoración y diseño

En la edición del 2024, más de 110 MYPE generaron ventas superiores a S/ 251 mil, demostrando el impacto directo de esta feria en la economía de la región.

Este 2026, se proyecta superar ampliamente esos resultados gracias al crecimiento constante de las MYPE puneñas, las cuales registran un incremento superior al 2.3 % en su formalización, según PRODUCE.

Puno en Lima: cultura, identidad y desarrollo

Además de la oferta comercial, la Expo Puno Lima 2026 contará con presentaciones artísticas y culturales que resaltarán la herencia viva del altiplano, integrando danzas, música y gastronomía regional. Con ello, el GRP busca fortalecer la identidad puneña y promover su valor como patrimonio cultural y motor de desarrollo económico.