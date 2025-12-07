“Fundación Lima y Grupo Tabernero se unen en la campaña navideña “El Árbol de Todos” para apoyar a más de 2,000 familias de extrema pobreza

El pasado viernes 28 de noviembre se realizó el encendido de “El Árbol para todos” en el mundo mágico de Navidad del Museo Metropolitano de Lima en el Parque de la Exposición. La ceremonia reunió grandes personalidades de la escena local limeña, así como influenciadores y prensa, quienes se sumaron a esta gran campaña social que va hasta el 06 de enero del 2026.

El objetivo es poder ayudar a más de 2,000 familias de extrema pobreza a través de Fundación Lima. Para participar solo deben donar su reciclaje y por cada 5 unidades podrán canjearlo por un regalo de la Bodega Tabernero en el Museo Metropolitano de Lima.

Como parte de esta actividad, los visitantes podrán contar con una oferta de cocteles navideños con el portafolio completo de la reconocida Bodega peruana Tabernero, el cual está ubicado al lado de “El Árbol de Todos” 12pm a 8:30pm para deleite del público en general.

Fundación Lima, es una entidad sin fines de lucro basada en la solidaridad y la responsabilidad social, cuyo objetivo es beneficiar a quienes más lo necesitan, aquellos en situación de abandono, riesgo moral, extrema pobreza o con derechos vulnerados. A la fecha han ayudado a más de 600 mil vecinos beneficiados.

Como aliado estratégico en este importante proyecto de ayuda social está Tabernero, la galardonada bodega chinchana fundada en 1897, que produce para el mundo, una gran variedad de productos emblemas del Perú, como piscos, vinos y, espumantes y está presente en más de 28 países poniendo en alto el nombre del Perú.

“Poder contribuir con este tipo de alianzas en favor de los más necesitados nos llena de gran satisfacción. Poder retribuir con un granito de arena, siempre será parte de la filosofía y valores de Tabernero. Los invitamos cordialmente a participar en esta importante campaña social ´El Árbol de Todos´ y no se olviden de donar su reciclaje acercándose al Mundo Mágico de la Navidad del Museo Metropolitano de Lima. ¡Bienvenidos!”, finaliza Marco Salcedo, Gerente General.