Franco y Beto Sánchez ganaron de punta a punta Las 6 Horas Peruanas 

Sueño cumplido. Franco y Beto Sánchez han logrado subir a lo más alto del podio de los triunfadores en la clase Clio Cup en las Seis Horas Peruanas. Padre e hijo han ganado la competencia de punta a punta dejando una huella imborrable en el asfalto de La Chutana.

Parte de la estrategia estaba el de no clasificar y partir al final para evitar los roses y choques. A partir de allí rebasar rivales. Franco, inicia las acciones con amplio dominio de la máquina y del trazado y empieza a superar autos.

Toda planificación hecha con anticipación no se pudo llevar a cabo. Las constantes banderas amarillas e ingreso del pace car cortaron la carrera. Por ello, los tiempos de manejo debieron ser más largos para consumir el combustible que tenía el auto.

Beto Sánchez asume enseguida el mando del “misil amarillo” y ante nuevos cortes de la prueba debe manejar más de tres horas y media. Mantiene el 88 al frente de la categoría superando incluso a otros de distintas clases.

Cuando decide ingresar a pits para que Tulio Gómez alterne en la conducción, el auto se queda sin gasolina ingresando suciedad a la bomba de gasolina y empezó a fallar el auto, debiendo ingresar nuevamente a boxes para primero limpiar y después cambiar dicha bomba de gasolina. A poco de cumplirse la hora señalada para la culminación, Beto Sánchez sale solo para cruzar la meta y alcanzar una gran victoria junto a su hijo.

Con esta clarísima victoria Beto y Franco Sánchez, ratificaron su consagración como campeones nacionales de la clase Clio en el Nacional de circuito de la presente temporada. Beto en las cuatro fechas del certamen ganó de punta a punta cada una de las cuatro fechas manteniendo el invicto.