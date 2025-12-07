Dos mil 500 m2 enfrentan familia contra estudio de abogado de candidato presidencial

10 familias a punto de perder terreno de $2.5 millones en La Molina. Afectados señalan a Alvaro Paz de La Barra.

Un aparente fraude procesal y falsificación de documentos que involucra un terreno de 2 mil 500 m2 en La Molina, enfrenta a 10 humildes familias de ese distrito contra el estudio de abogados Paz de la Barra, vinculado al candidato presidencial del mismo apellido.

La familia Ramos Huayhualla denuncia que con abusos y engaños están a punto de perder su propiedad que les pertenece hace más de 50 años.

«Mi abuelo Victor Ramos fue dueño original. Él murió en 1992 y, de pronto, apareció una persona que afirmó haber sido su «amigo» en vida y que habia comprado el terreno años atrás, cuenta su nieta Maruja Huayhualla.

Se demostró la mentira y el «amigo» fue sentenciado a cuatro años de prisión. Por falta de dinero no pudimos culminar la sucesión y formalizar la propiedad, lamenta Maruja.

Ahora nos enfrentamos a la inmobiliaria Sudamericana Internacional SAC que tiene a su ladro al estudio de abogados vinculado al candidato presidencial Alvaro Paz de la Barra y a la candidata a La Molina, Maria Pia Paz de la Barra.

DESALOJO FRUSTRADO

El ultimo viernes de noviembre un centenar de matones intentó tomar el terreno a la fuerza. La familia se opuso tenazmente y, por falta de garantias, se suspendió el proceso.

Nos intimidaron con insultos y amenazas fisicas. No les importó que hubiera adultos mayores, embarazadas y niños con discapacidad.

Pedimos justicia. Es terreno de nuestro abuelo y lo vamos a defender a cómo de lugar.

Pedimos al Poder Judicial y a los señores Paz de La Barra que sean justos. Afectan a decenas de personas, mucha de ellas en situación vulnerable, exigieron.