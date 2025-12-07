Doble milagro de la vida: Joven madre y su bebé protagonistas de una historia que sorprende al mundo

Embarazo ectópico: feto se desarrolló adherido al hígado de su progenitora y médicos peruanos lograron la proeza de salvarlas

Por: Edwar Avila T.

Desde que fue concebida se aferró a la vida adherida al hígado de su madre donde pasó nueve meses hasta llegar a este mundo mientras su progenitora luchó por sobrevivir a una hemorragia incontrolable tras alumbrar a su bebé y tuvo que pasar hasta por tres cirugías. Ambas se convirtieron en protagonistas de una hazaña médica en el Perú por ser el primer caso de un embarazo ectópico (fuera del útero) con doble final feliz: madre e hija vivas.

Desde la cama del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Valeria Antonella Vela Vergara (19) recién comprende porqué con su embarazo se escribe historia en el Perú y especialmente en medicina humana. Ella, quien ya había pasado por una gestación, cuenta que no llevó un control de embarazo desde el inicio y que recién acudió en los últimos meses.

Relató que le hicieron una ecografía en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, pero que los especialistas que la atendieron nunca le dijeron que tenía un embarazo complicado. Si bien había vivido una experiencia de embarazo, en esta segunda oportunidad tuvo síntomas extraños en los últimos meses, pero igual no los relacionó a peligro con su salud y la de su bebé.

El 20 de noviembre, Valeria empezó el trabajo de parto y acompañada de su esposo, Jorge Veliz, se dirigieron al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Debido a que no dilataba bien, los especialistas decidieron hacerle una cesárea. Los médicos se quedaron asombrados en la cirugía al encontrar a la bebé dentro de la placenta adherida al hígado y en otros órganos y que no se había implantado en la cavidad uterina lo que ellos llamaron un milagro de vida.

Los profesionales de la salud retiraron con sumo cuidado a la bebé, de nombre Ayleen, que nació con 3 kilos 600 gramos de peso. Ella estaba saludable y todo este tiempo se había alimentado a través de las arterias del hígado.

Tras el alumbramiento, la madre presentó complicaciones: no dejaba de sangrar y llegó a perder tres litros de sangre. Había riesgo para retirar la placenta adherida al hígado. Por ello fue transferida de urgencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia donde ingresó por el Servicio de Emergencia donde volvió a ingresar a la sala de operaciones y observaron que el sangrado persistía. Durante días tuvo que estar conectada a un ventilador mecánico, según explicó el Dr. Samuel Cosme, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Generales del referido nosocomio.

El día 25 de noviembre se le practicó una embolización ultraselectiva por radiología intervencionista de las arterias hepáticas que contribuían a la irrigación placentaria, un procedimiento muy fino de alta complejidad para detener la hemorragía, señaló el especialista, y para ello se contó con el apoyo del Dr. Eduardo Aquino Ascorra, responsable de la embolización, quien labora en EsSalud.

“Se trató de un procedimiento no invasivo en el cual, a través del cateterismo, se localizó selectivamente las arterias que irrigaban la placenta a nivel del hígado, a fin de detener la hemorragia. En este tipo de condición, cuando se intenta retirar la placenta, puede ocurrir un sangrado mortal en la madre. Por eso, se cerraron las arterias administrando una sustancia especial que tapa la irrigación de las arterias y así se detuvo el sangrado», explicó el Dr. Aquino.

Finalmente, Valeria Vela despertó y se encontró que su vida había pendido de un hilo y ella pensaba que despertaba del parto. Después de casi siete días recién pudo conocer a su bebé. “Para mí ha sido un poco triste porque yo creí que me estaba levantando de haber dado a luz y no de casi haber perdido la vida”, manifestó.

“Me han dado una segunda oportunidad (de vida) y voy a aprovecharla al máximo. Ahorita mi sueño es ver crecer a mis hijas”, dijo Valeria.

EMBARAZO ECTÓPICO ABDOMINAL. Un embarazo ectópico es cuando el embrión no se desarrolla en la cavidad uterina. El 96 % de los embarazos ectópicos, fuera del útero, se dan en la trompa de Falopio y un 4 % en la zona abdominal. En este caso, y lo que lo hace especial, es que el óvulo fecundado se implantó en el hígado y a través de las arterias de este órgano el feto se iba alimentando.

Lo que también hace único a este caso en el mundo es que la bebé llegó con vida al término de 40 semanas de gestación, mientras tres casos anteriores reportaron embarazo ectópico con bebé vivo en cavidad abdominal hasta 36 semanas.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, precisó que este caso constituye el primero en el Perú bajo estas condiciones, y el cuarto caso en el mundo; con desenlace feliz tanto para la madre como para la bebé.

Así también, calificó este hecho como una “proeza médica”, debido a la complejidad del procedimiento y al riesgo que enfrentó Valeria Vela, cuya vida estuvo en serio peligro tras el nacimiento de su hija.

«Lo más importante es haber preservado la vida y la salud de la mamá y su hija. Sin embargo, debe destacarse que es un logro científico y tecnológico alto, lo que evidencia la adecuada capacidad resolutiva de este hospital, de nivel 3, con profesionales médicos que brindaron una muy buena atención», manifestó.

“Yo no tenía ni la menor idea de que en algún punto de mi vida me iban a hacer una operación tan grave. La bebé se encuentra muy bien, está muy sana”.

“Estoy feliz de tener a mi esposa y a mi bebé con vida. Lo peor ya pasó y solo quiero estar con ellas en mi hogar”.

Jorge Veliz. Esposo.

Valeria pensó que había despertado de su embarazo y luego se enteró de todo el procedimiento médico para salvarle la vida.

