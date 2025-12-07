Christian Cueva: «Vengo con ilusión y poder disfrutar del fútbol con Juan Pablo II»

Luego de confirmarse su vinculación con el club Juan Pablo II, el volante nacional Christian Cueva emitió sus primeras palabras y aseguró que le atrajo el proyecto serio con el que cuenta el conjunto de Chongoyape. Tras descincularse del Emelec de Guayquil-Ecuador, aceptó la oferta del equipo de Chongoyape.

«Vengo con ilusión y muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol. Aquí quiero lograr cosas importantes junto con la gente. Juan Pablo II tiene un proyecto serio y me encanta Chongoyape. Me siento bendecido», el nuevo ’10’ del conjunto ‘papal’.

Cueva’ visitó el Complejo Deportivo Juan Pablo II y aseguró estar impresionado por la infraestructura del club chiclayano, lo que lo llena aún más de entusiasmo y compromiso para hacer una gran temporada en el 2026.

Cabe indicar que en su primera temporada en Primera División, Juan Pablo II peleó en las últimas fechas la zona de descenso, salvándose solo 4 puntos por encima. En 35 jornadas, sumó 33 unidades, anotó 33 goles y encajó 51 tantos.