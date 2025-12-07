Celta de Vigo sorprendió al Real Madrid en el Bernabéu ganándole 2-0 en la Liga de España

Celta protagonizo la sorpresa de la 15 fecha de la Liga de España, al superar 2-0 al Real Madrid en el propio Santiago Bernabéu, resultado que le favoreció al líder Barcelona que se alejó 4 puntos de los merengues, Fue el partido que cerró la jornada dominguera, siendo eficaz el cuadro gallego para aprovechar la ocasión de gol que s ele presentó.

Tras un primer tiempo sin goles, la definición del cotejo llegó en el complemento. A los 53’ el delantero sueco Williot Swedberg, aprovechó un servicio de su compañero Bryan Zaragoza, para mandar el balón a la red, enmudeciendo a los hinchas del Madrid, y a los 93’ el mismo jugador anoto el segundo gol. Los locales quedaron con diez jugadores, por la expulsión por doble amarilla de Fran García a los 64’.

Otros Resultados: Elche 3 Girona 0; Valencia 1 Sevilla 1; Espanyol 1 Rayo Vallecano 0. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 40; Real Madrid 36; Villarreal 35; Atlético de Madrid 31; Espanyol 27, Real Betis 24; Athletic Club 23; Getafe 20; Elche 19; Celta 19; Alavés 18; Rayo Vallecano 17; Sevilla 17; Real Sociedad 16.