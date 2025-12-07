Bemberg y El Esteco: Explorando el vino argentino de altura

En una velada memorable, Perufarma realizó la presentación del portafolio de alta gama de las reconocidas bodegas argentinas: Bemberg Estate Wines y El Esteco.

La cita perfecta que reunió clientes, influenciadores y medios en el Hotel Intercontinental Real Lima Miraflores.

Los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia única de dos eventos en una misma noche. Iniciaron con un open tasting con dos estaciones de tres etiquetas: Bemberg La Linterna Chardonnay; Bemberg La Linterna Finca Las Piedras Pinot Noir; y el Esteco Finca Notables Malbec, en Circo con una selección de canapés.

La experiencia finalizó con una cena maridaje de cuatro pasos, con platillos insignia del Restaurante Factory, ubicado en el primer nivel del hotel, donde los vinos del grupo destacaron en esencia:

Primer paso: Bemberg Finca El Tomillo Malbec y Chorizo a la parrilla

Segundo paso: El Esteco Altimus Blend y Lomo Fino con vegetales grillados

Tercer paso: Bemberg Pionero Blend y Asado de Tira reducido en Malbec con papas trufadas

Cuarto paso: El Esteco Chañar Punco Blend y Coulant de chocolate

Ambas experiencias estuvieron amenizadas por un espectáculo musical en vivo de la cantante Salma Chávez.

Profundizamos a continuación con el concepto de estas dos grandes bodegas:

BEMBERG ESTATE WINES | Gualtallary – Valle de Uco, Mendoza

Se trata de una colección de vinos con valor emocional y cualitativo, uniendo el legado familiar con el uso de tecnología moderna para honrar la tradición y la búsqueda de la elegancia y la pureza del vino. El proyecto recorre las diferentes regiones vitivinícolas de Argentina para capturar la esencia de sus mejores terroirs, suelos y climas, desde el norte hasta el sur del país. Nace de un sueño familiar para crear una colección de vinos única, que honra la historia del linaje Bemberg y se comparte entre generaciones con uvas provienen de las vides que la bodega cultiva en sus propias fincas.

BODEGA EL ESTECO | Cafayate – Valle de Calchaquíes, Salta

Una fusión de tradición y modernidad para crear vinos de alta gama, aprovechando la singularidad de su terroir de altura en los Valles Calchaquíes. Su filosofía se centra en la búsqueda de la excelencia, la pasión por la vitivinicultura y la preservación del espíritu salteño, combinando una historia que se remonta a 1892 con innovación constante. La bodega se destaca por sus viñedos ubicados a gran altitud (1,700 a 2,000 msnm) en Cafayate, Salta, donde la amplitud térmica extrema, la intensidad solar y los suelos pobres producen uvas con una personalidad única y potente.