Alianza Lima hizo oficial la salida del técnico Néstor Gorosito, tras quedar eliminado con Cristal

Lo que se conoció culminado el partido ante Sporting Cristal y la dura eliminación de los playoffs, hoy domingo la directiva que administra Alianza Lima, mediate un comunicado oficial, dio a conocer la salida del técnico argentino Néstor Gorosito, quien no pudo siquiera clasificar a los íntimos a pelear el cupo de Perú 2, volviendo a ser Perú 4 en la Copa Libertadores 2026.

El comunicado dice lo siguiente: Nuestra institución ha decidido dar por concluido

el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión.

Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este periodo con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos.

En los próximos días la institución anunciará el nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026.

El sábado tras culminar la tanda de penales que determinó la clasificación de Sporting Cristal y la eliminación de Alianza Lima, entrando al camarín Gorosito hizo conocer al plantel que dejaba el cargo, sabiendo lo que se venía en la decisión de quiénes manejan la institución victoriana.

Pero no solo Gorosito se va de Alianza Lima. Lo de Hernán Bracos no hay marcha atrás, y al cual lo acompañaran Alan Cantero, Guillermo Enrique (argentinos), Pablo Ceppelini (uruguayo) y el nacional Matías Succar. Queda en veremos los cuestionados Franco Navarro y su hijo, cuya labor administrativa es duramente resistida por los hinchas. Un cierre de año tormentoso para Alianza Lima, que no logró los objetivos trazados.