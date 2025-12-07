Alianza Lima ganó la primera final del fútbol femenino a Universitario 3-1 en Matute

La primera final del campeonato nacional del fútbol femenino de la Liga 1 se tiñó de blanquiazul. Alianza Lima derrotó a Universitario de Deportes por 3-1, en el clásico del fútbol peruano, partido desarrollado en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, y con esa ventaja irá el sábado próximo a Campo Mar, para jugar la segunda final ante las cremas.

La primera etapa, comenzó mejor para la “U” que llegó repetidas veces con peligro a la valla de Marjorie Sánchez, pero no logró concretar. Alianza de a poco se atrevió a atacar y logró los dos goles por acción de la brasileña Silvana e Oliveira a los 16’ con un remate desde afuera y a los 32’ con Sandy Dorador con un remate de volea. Con el 2-0 se fueron al descanso.

En el complemento, la “U” volvió a presionar y a los 48’ la colombiana Catalina Usme de penal puso el descuento, por fala del a arquero Marjorie Sánchez a una rival. Luego se fueron expulsadas por el árbitro Víctor Cori, Sandy Dorador (Alianza) y Fabiola Herrera (“U”). A los 86’ Grace Cagnina de cabeza puso el tercero para las íntimas.

La segunda final está programada el sábado 13 en Campo Mar, aunque en esta primera final, Universitario jugó, con una protesta previa en un comunicado oficial, en el cual indicaron que sus pares de Alianza Lima, no brindaron seguridad a su delegación para llegar al recinto de Matute, lo cual hicieron llegar a la Liga 1.