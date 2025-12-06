Tragedia en Puno: los 10 jóvenes que murieron en Karaoke estaban encerrados con candado

Dueña del local ignoró alertas de los compañeros y se limitaba a sacar sus ollas, según testigos y familiiares

Los diez jóvenes que murieron en el karaoke bar Calma Tripas, en Huancané, región Puno, estuvieron atrapados con candado en el segundo piso, mientras el fuego consumía el local la tarde del último jueves 4 de diciembre, por ello no pudieron escapar del incendio.

Familiares y sobrevivientes revelaron que las puertas y ventanas estaban selladas con tecnopor, convirtiendo el lugar en una trampa mortal sin salida. Testigos aseguran que el propietario alquiló el ambiente por horas y luego cerró con llave las salidas, impidiendo cualquier escape cuando el incendio se desató.

Desde primeras horas del día, la demanda de justicia fue reiterada por los presentes, en especial por los compañeros de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané, quienes también se unieron a la protesta.

Según la información proporcionada por el propio alcalde, el local funcionaba sin cumplir los requisitos legales. La policía aún no ha informado sobre la captura de los responsables. Rosa Quispe ha sido identificada como la presunta propietaria del establecimiento, mientras que Alex Gómez sería quien alquiló el predio donde operaba el karaoke y otros bares, en condiciones no adecuadas.

El incendio se produjo durante el día. El local fue acondicionado con materiales inflamables, como tecnopor, para evitar la salida de ruido, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Compañeros de las víctimas expresaron su indignación, señalando que la municipalidad había recibido reiteradas solicitudes de clausura por parte de la Fiscalía durante 2024, pero no tomó acciones efectivas. Además, denunciaron la falta de inspecciones y la ausencia de respuestas ante las advertencias previas.

Hasta el momento, los responsables continúan no habidos. Los manifestantes cuestionan la reacción de las fuerzas policiales y la eficacia de las autoridades locales, acusando a tres funcionarios municipales por permitir el funcionamiento del establecimiento sin autorización.

Tres días de duelo regional

El alcalde provincial de Huancané, Valerio Tapia Tapia, aseguró que los responsables del incendio en el karaoke tendrán que enfrentar la justicia y asumir las consecuencias legales. Señaló que la municipalidad facilitará toda la documentación y antecedentes sobre el funcionamiento clandestino del local, el cual ya había sido clausurado el año anterior. Tapia precisó que se efectuaron dos operativos con la Fiscalía, pero los propietarios desobedecieron las disposiciones.

Como parte del apoyo a los afectados, la municipalidad y la beneficencia asumirán en su totalidad los gastos funerarios de las víctimas. Este compromiso incluye la cobertura de los nichos, la adquisición de ataúdes y la entrega de arreglos florales para los diez jóvenes fallecidos. Las autoridades buscan aliviar la carga económica de las familias y acompañarlas en el proceso de duelo.

El alcalde también informó que se ha dispuesto la coordinación inmediata con la Fiscalía y la Policía Nacional para las acciones legales correspondientes. Asimismo, convocó a una reunión con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana a fin de definir nuevas medidas y garantizar que hechos similares no se repitan en la provincia. Además, declaró tres días de duelo provincial desde el 5 hasta el 7 diciembre.

Lista de fallecidos

Las personas fallecidas en el incendio fueron identificadas como:

Rosy Gabriela Huanca Ramos

Diego Machaca Apaza

Peter Edson Mamani Sancho

Robinson Zapata Zegarra

Edelmira Huahualuque Lipe

Ronaldo Flores Vilca

Cristian Antony Coaquira Cama

Orlid Lenin Condori Sancho

Sadith Medalit Uscantara Clavijo

El cuerpo de la décima víctima no ha sido identificado, debido al estado en el que fue encontrado tras el incendio.