Sporting Cristal eliminó a Alianza Lima en tanda de penales 5-4, tras empatar 3-3 y ahora se mide con Cusco F.C.

CARLOS HIDALGO
Golpeó a la cátedra. Sporting Cristal eliminó al favorito Alianza Lima por tanda de penales 5-4, tras igualar 3-3 en los 90’ reglamentarios, tras ir perdiendo en el primer tiempo 3-1. La gran figura de la noche en Matute fue Martín Távara autor de los tres goles rimenses y contribuyendo con uno en los penales, y ahora definirá con Cusco F.C. (primero de local y luego de visitante), en busca de ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026 para ingresar a la fase de grupos.
Alianza tuvo un inicio intenso atacando campo rival, pero en in contragolpe generado por Castro, posibilitó que Wisdom remata fuerte y el balón cayó en el brazo de Jesús Castillo en el área, sancionándose penal, que lo convirtió Martín Távara a los 7’.
Rápidamente los íntimos lograron igualar por acción Eryk Castillo de cabeza a los 16’ y repitió el ecuatoriano a los 26’, y Paolo Guerrero sobre los 45’ puso el tercero.
Pero en el complemento todo cambio. Alianza Liam se confió de la ventaja de dos goles y viniendo de atrás llegó el empate celeste. A los 82’ descontó nuevamente Martín Távara con un zurdazo cruzado batiendo a Viscarra, para el 3-2 y a los 91’ otra vez Távara con un hermoso tiro libre colgó al arquero Viscarra para poner el 3-3 para los rimenses, y se definió en tanda de penales.
Por Cristal anotaron Martín Távara, Cristian Benavente, Irven Ávila, Nicolás Pasquini y Fernando Pacheco.
Por Alianza anotaron Eryk Castillo, Miguel Trauco, Pablo Lavandeira, Hernán Barcos. Erró Sergio Peña,
ALINEACIONES
ALIANZA LIMA: Viscarra; Huamán, Zambrano, Garcés, Trauco; J. Castillo (Aquino), Gaibor (Chávez), Cantero (Lavandeira); Quevedo (Peña), Guerrero (Barcos) y E. Castillo. DT: N. Gorosito.
CRISTAL: Enríquez; Sosa (Cazonatti), Araujo, Lutiger, Pasquini; Pretell (Benavente), Távara, Wisdom (Yotún); González (Pacheco), Vizeu (Ávila) y Castro. DT: P. Autuori.
ÁRBITRO: Kevin Ortega
ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute