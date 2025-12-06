Home DEPORTES Sporting Cristal eliminó a Alianza Lima en tanda de penales 5-4, tras...

Sporting Cristal eliminó a Alianza Lima en tanda de penales 5-4, tras empatar 3-3 y ahora se mide con Cusco F.C.

By
Diario UNO - CH
-
150
0

CARLOS HIDALGO

Golpeó a la cátedra. Sporting Cristal eliminó al favorito Alianza Lima por tanda de penales 5-4, tras igualar 3-3 en los 90’ reglamentarios, tras ir perdiendo en el primer tiempo 3-1. La gran figura de la noche en Matute fue Martín Távara autor de los tres goles rimenses y contribuyendo con uno en los penales, y ahora definirá con Cusco F.C.  (primero de local y luego de visitante), en busca de ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026 para ingresar a la fase de grupos.

Alianza tuvo un inicio intenso atacando campo rival, pero en in contragolpe generado por Castro, posibilitó que Wisdom remata fuerte y el balón cayó en el brazo de Jesús Castillo en el área, sancionándose penal, que lo convirtió Martín Távara a los 7’.

Rápidamente los íntimos lograron igualar por acción Eryk Castillo de cabeza a los 16’  y repitió el ecuatoriano a los 26’, y Paolo Guerrero sobre los 45’ puso el tercero.

Pero en el complemento todo cambio. Alianza Liam se confió de la ventaja de dos goles y viniendo de atrás llegó el empate celeste. A los 82’ descontó nuevamente Martín Távara con un zurdazo cruzado batiendo a Viscarra, para el 3-2 y a los 91’ otra vez Távara con un hermoso tiro libre colgó al arquero Viscarra para poner el 3-3 para los rimenses, y se definió en tanda de penales.

Por Cristal anotaron Martín Távara, Cristian Benavente, Irven Ávila, Nicolás Pasquini y Fernando Pacheco.

Por Alianza anotaron Eryk Castillo, Miguel Trauco, Pablo Lavandeira, Hernán Barcos. Erró Sergio Peña,

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Huamán, Zambrano, Garcés, Trauco; J. Castillo (Aquino), Gaibor (Chávez), Cantero (Lavandeira); Quevedo (Peña), Guerrero (Barcos) y E. Castillo. DT: N. Gorosito.

CRISTAL: Enríquez; Sosa (Cazonatti), Araujo, Lutiger, Pasquini; Pretell (Benavente), Távara, Wisdom (Yotún); González (Pacheco), Vizeu (Ávila) y Castro. DT: P. Autuori.

ÁRBITRO: Kevin Ortega

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR