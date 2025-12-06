Phillip Butters renuncia a Avanza País y queda descartada su candidatura a la Presidencia en las elecciones 2026

En carta de renuncia asegura que continuará con sus labores profesionales ya conocidas como comunicador

El conductor Phillip Butters, precandidato presidencial del partido Avanza País renunció este viernes a su militancia y, por tanto, a su participación en las Elecciones 2026. En un video, el conductor de televisión explicó que el principal motivo de su renuncia irrevocable a la militancia del partido político Avanza País. La decisión quedó registrada en una carta notarial dirigida al presidente de aquella organización, Aldo Fabrizio Borrero Rojas, documento remitido desde una notaría de Miraflores este 5 de diciembre de 2025.

En la misiva, Butters comunica su renuncia explícita no solo al partido Avanza País, sino también al denominado Partido de Integración Social. Además, solicita que la organización política tramite ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) la actualización de su salida.

El documento señala que la decisión responde a motivos políticos y personales. Butters indica que busca recuperar su independencia política y continuar con sus actividades profesionales, de las cuales hace referencia de manera general en la carta.

“Considero que el Perú requiere una opción sólida, y no se han logrado implementar temas mínimos de organización, control, financiamiento y desarrollo político necesarios para asumir una responsabilidad de esa naturaleza”, escribió en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

La salida de Butters, a pocos meses del inicio de las Elecciones Generales 2026, complica las aspiraciones del partido del tren para llegar a la presidencia o, al menos, obtener una representación relevante en el Congreso.

¿Quién será el reemplazo de Phillip Butters?

La respuesta de Avanza País no tardó. Mediante un comunicado, el partido informó que aceptó la renuncia de Butters y que, pese a ello, continuará en la contienda electoral de 2026 con una fórmula presidencial completa.

La agrupación también adelantó que, tras las elecciones internas que se celebrarán este domingo 7 de diciembre, darán a conocer el nombre del nuevo candidato.

En declaraciones a RPP Noticias, el presidente del partido, Aldo Borrero, anunció que la primera opción para ocupar el lugar dejado por Phillip Butters es el actual congresista José Williams.

“Definitivamente, la primera opción la tiene el general José William Zapata, que es un héroe nacional y que seguramente estaremos oficializando su candidatura en las próximas horas”, declaró.

“Es una lástima que la inclusión del señor Butters en política no haya cuajado y que, bueno, que lo considero un amigo y que espero que en su proyecto personal, prospere”, comentó.