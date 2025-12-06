Ministro Martínez supervisó la atención y servicios de la Defensa Pública y la Unidad de Flagrancia de Ica

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, llegó a Ica como parte de la política del Gobierno de recorrer el país y asegurar la cercanía de los servicios del Estado a todos los ciudadanos. Durante su visita, desarrolló una agenda de trabajo orientada a fortalecer la labor de la Defensa Pública y articular acciones con los operadores del sistema de justicia.

Es esa línea, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), se trasladó a Chincha para supervisar la atención que brinda la Defensa Pública en el Centro ALEGRA de esta ciudad. Durante la jornada de trabajo, dialogó con los defensores públicos, con quienes revisó las necesidades del servicio y las acciones que se vienen impulsando para mejorar la atención a la ciudadanía local.

Posteriormente, el ministro inspeccionó la Unidad de Flagrancia de Ica y la Dirección Distrital de Defensa Pública, donde verificó su funcionamiento y recogió aportes de los servidores del sector, así como de representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Policía Nacional. Esta articulación interinstitucional busca optimizar la respuesta frente a los casos en flagrancia y fortalecer la labor conjunta en la región.

Finalmente, el titular del sector participó en la ceremonia de juramentación del nuevo decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ica, Óscar Matta Núñez. En este acto, el ministro Martínez fue condecorado con la distinción “Gran Jurista Víctor Manuel Maurtua Uribe”, reconocimiento otorgado por su trayectoria profesional y su aporte a la defensa del Estado de derecho.

Con estas acciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirma su compromiso de garantizar servicios accesibles, oportunos y coordinados en todo el país, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y consolidar un sistema de justicia más eficiente.