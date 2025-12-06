Ministerio de Educación supervisa culminación de obra de infraestructura educativa en Piura

En el marco del programa Minedu en tu Región, y a pocos días de culminar el año escolar, el Ministerio de Educación (Minedu) continúa con la supervisión de instituciones educativas en diversas regiones. En esta ocasión, la viceministra de Gestión Institucional, Cecilia García Díaz, inspeccionó la Institución Educativa 15324 del caserío La Piedra, distrito de Catacaos, en Piura, donde verificó el servicio educativo y la obra ejecutada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

En representación del ministro de Educación, Jorge Figueroa, García recorrió aulas y ambientes pedagógicos, interactuó con estudiantes, dialogó con los docentes y destacó que, aunque se registran avances significativos, la brecha de infraestructura sigue siendo un desafío nacional que exige una intervención sostenida y un uso eficiente de los recursos públicos.

La viceministra recordó que el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional mantiene el compromiso de acompañar a las instituciones educativas del país. Además, resaltó la importancia de la iniciativa Abraza tu Cole, que articula esfuerzos públicos y privados para atender necesidades específicas de miles de estudiantes.

Informó que el sector se encuentra en fase de organización para el Buen Inicio del Año Escolar 2026, que exigirá la participación activa de directivos, docentes, personal administrativo y familias, más aún en un contexto electoral previsto entre abril y junio. “Estaremos nuevamente en esta institución para asegurar el inicio el año escolar 2026”, afirmó.

La imponente obra que forma parte del proceso de reconstrucción tuvo una inversión de 5.2 millones de soles. En 2022 se firmó el contrato inicial, el cual fue resuelto en setiembre de 2024 por exceder el límite de penalidades. Posteriormente, en octubre de ese año, se aprobó el expediente técnico del saldo de obra, que permitió retomar las acciones pendientes que ya llegaron a su término.

Senia Huaches Llacsahuache, directora de la institución educativa, agradeció por la moderna infraestructura que ahora está al servicio de 214 estudiantes provenientes de zonas rural. La directora también recibió el visto bueno y el compromiso de la viceministra para la dotación de una biblioteca y nuevas carpetas para los niños del plantel.

García reafirmó su compromiso de seguir trabajando con los Gobiernos regionales para fortalecer la educación mediante inversiones en infraestructura, asignación de plazas docentes, transferencia de recursos, mejora de la convivencia escolar y acciones orientadas a elevar los aprendizajes en todo el país.

Finalmente, la viceministra participó en la reunión intergubernamental que se desarrolló en la sede de la Universidad de Piura, donde estuvo presente el presidente de la república, José Jerí; el gobernador de Piura, Luis Neyra León, acompañado de alcalde distritales y provinciales.