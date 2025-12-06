Midis entrega kits de abrigo a cerca de 82 mil niños del programa Cuna Más para protegerlos de las heladas y del friaje

En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha entregado kits de abrigo a 81 978 niños menores de 36 meses, de 19 regiones del país, para protegerlos del frío extremo, en el marco del Plan de Acciones ante Heladas y Friaje 2025 del Programa Nacional Cuna Más.

La entrega se realizó a través de los comités de gestión y demandó una inversión de S/ 7 834 344. Cada niño recibió un buzo —polera y pantalón— para hacer frente a las bajas temperaturas propias de la estación.

Gracias a esta medida, se brindó protección a los menores usuarios de los servicios de Cuidado Diurno y de Acompañamiento a Familias del programa Cuna Más del Midis en las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, además de la zona del Vraem.

Como parte de esta intervención, 4825 gestantes usuarias del programa Cuna Más y 23 195 actores comunales, integrantes de juntas directivas y consejos de vigilancia, recibieron casacas impermeables para protegerse del intenso frío, las lluvias y los vientos fuertes que afectan a los mencionados departamentos y al Vraem.

Acondicionamiento

Asimismo, para garantizar ambientes cálidos y seguros frente a las heladas y el friaje, el Midis realizó trabajos de acondicionamiento y mantenimiento en 96 locales donde se brinda el Servicio de Cuidado Diurno. Estas labores se ejecutaron en zonas vulnerables del Cusco (6 locales), Huancavelica (8), Junín (1), Loreto (2), Madre de Dios (2), Pasco (8), Puno (65) y el Vraem (4), con una inversión de S/ 909 622,38.

Cabe mencionar que el Servicio de Cuidado Diurno (SCD) ofrece atención integral gratuita a niños menores de 36 meses en situación de pobreza y pobreza extrema. Se desarrolla en los Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) y abarca salud, nutrición, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades.

Por su parte, el Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) consiste en visitas semanales a los hogares para mejorar las prácticas de cuidado de niñas y niños menores de 36 meses, así como de gestantes en el último trimestre. A través de estas visitas y sesiones grupales se busca fortalecer el desarrollo infantil en zonas rurales y vulnerables.

Con estas intervenciones, el Midis, bajo el liderazgo de la ministra Lesly Shica, reafirma su compromiso de proteger a la primera infancia, a las madres gestantes y a los actores comunales, brindándoles abrigo y la preparación necesaria para enfrentar los efectos adversos de la temporada de heladas y friajes.