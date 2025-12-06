MIDAGRI: Perú concreta su primer envío de pavo a Panamá y consolida la recuperación de sus exportaciones avícolas

SENASA certificó el cumplimiento de los protocolos sanitarios internacionales.

(Lima, 6 de diciembre de 2025).- El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), anunció que el Perú alcanzó un nuevo hito en la diversificación de sus exportaciones agropecuarias al concretar el primer envío de pavo marinado hacia la República de Panamá, un mercado estratégico con más de 4 millones de consumidores.

La operación comprendió un cargamento de 25 toneladas producido en Chincha, región Ica, y verificado por el SENASA en estricta aplicación de los protocolos sanitarios internacionales.

Este avance representa un paso firme en la reapertura y expansión del comercio avícola peruano, posible gracias al compromiso del sector nacional por mantener altos estándares de inocuidad y sanidad animal, condiciones fundamentales para recuperar la confianza de los mercados internacionales. La empresa responsable del embarque, habilitada para exportación, fue inspeccionada por especialistas del SENASA, quienes certificaron el cumplimiento riguroso de los requisitos zoosanitarios exigidos por Panamá.

La realización de este envío contribuye a la recuperación del acceso a mercados internacionales para la carne de ave, un rubro que retoma dinamismo tras las restricciones sanitarias globales.

En esa línea, el MIDAGRI, a través del SENASA, continúa gestionando la reactivación del comercio con países como Colombia y Cuba, así como el acceso a destinos asiáticos de alto valor, entre ellos China, Japón y Singapur, donde se demanda trazabilidad, inocuidad y altos estándares sanitarios.

Este avance comercial fue posible tras la recuperación del estatus sanitario del Perú frente a la Influenza Aviar. En abril de 2025, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó la autodeclaración del país como libre de Influenza Aviar Altamente Patógena, condición fortalecida con la Resolución Jefatural N.° 0115-2025-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada el 26 de junio.

Por último, el MIDAGRI indicó que este logro es resultado del trabajo articulado entre el SENASA, los productores avícolas, aliados estratégicos y gremios del sector, quienes han sostenido acciones técnicas permanentes para proteger la sanidad aviar y fortalecer la competitividad del Perú en el comercio global.