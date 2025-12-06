México ante Sudáfrica será el partido inaugual el 11 de junio en el Azteca del Mundial 2026

Home DEPORTES México ante Sudáfrica será el partido inaugual el 11 de junio en...

El 11 de junio del 2026 se realizará la inauguración de la primera Copa del Mundo con 48 naciones, con el partido que protagonizarán la Selección de México ante su similar de Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca del Distrito Federal, correspondiente al Grupo “A”, a las 15:00 horas locales.

Un total de 104 partidos, 48 selecciones y un solo trofeo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser la edición más grandiosa en la historia de la competición.

Organizado por Estados Unidos, Canadá y México, el torneo ampliado y reformado del próximo verano promete ofrecer un espectáculo como ningún otro.

En la presentación de los partidos con horarios, fechas y ciudades, estuvo presente el titular de la FIFA, Gianni Infantino, acompañados de ex jugadores representativos de algunas selecciones como los casos de Ronaldo (Brasil), Francesco Totti (Italia) Alexis Lalas (Estados Unidos), Hristo Stoichkov (Bulgaria) entre otros.

A continuaciónm el fixture con horarios (locales), fechas y ciudades.

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Play D-Europa

Primera Fecha

11-Junio         Distrito Federal         15:00   México-Sudáfrica

11-Junio         Guadalajara              22:00   Corea del Sur-Ganador Play D Europa

Segunda Fecha

18-Junio         Atlanta                       12:00   Sudáfrica-Ganador Play D-Europa

18-Junio         Guadalajara              21:00   México-Corea del Sur                                  

Tercera Fecha

24-Junio         Distrito Federal         21:00   México-Ganador Play D-Europa

24-Junio         Monterrey                  21:00   Sudáfrica-Corea del Sur

GRUPO “B”: Canadá, Ganador Grupo A-Europa, Qatar, Suiza

Primera Fecha

12-Junio         Toronto                      15:00   Canadá-Ganador Grupo A-Europa

12-Junio         San Francisco            15:00   Qatar-Suiza

Segunda Fecha

18-Junio         Los Ángeles               15:00   Ganador Grupo A-Europa-Suiza

18-Junio         Vancouver                 18:00   Canadá-Qatar

Tercera Fecha

24-Junio         Vancouver                 15:00   Canadá-Suiza

24-Junio         Seattle                         15:00   Ganador Grupo A-Europa-Qatar

GRUPO “C”: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Primera Fecha

13-Junio         New York                  15:00   Brasil-Marruecos

13-Junio         Boston                        21:00   Haití-Escocia

Segunda Fecha

19-Junio         Boston                         18:00   Marruecos-Escocia

19-Junio         Philadelphia              21:00   Brasil-Haití

Tercera Fecha

24-Junio         Miami                         18:00   Brasil-Escocia

24-Junio         Atlanta                       18:00   Marruecos-Haití

GRUPO “D”: Estados Unidos, Paraguay, Ganador Grupo C-Europa, Australia

Primera Fecha

12-Junio         Los Ángeles               21:00   Estados Unidos-Paraguay

13-Junio         Vancouver                 00:00   Ganador Grupo C-Europa-Australia

Segunda Fecha

19-Junio         San Francisco            00:00   Paraguay-Australia

19-Junio         Seattle                         15:00   Estados Unidos-Ganador Grupo C-Europa

Tercera Fecha

25-Junio         Los Ángeles               22:00   Paraguay-Ganador Grupo C-Europa

25-Junio         San Francisco            22:00   Estados Unidos-Australia

GRUPO “E”: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Primera Fecha

14-Junio         Houston                     13:00   Alemania-Curazao

14-Junio         Philadelphia              21:00   Costa de Marfil-Ecuador

Segunda Fecha

20-Junio         Toronto                      16:00 Alemania-Costa de Marfil

20-Junio         Kansas City               20:00   Curazao-Ecuador

Tercera Fecha

25-Junio         New York                  16:00   Alemania-Ecuador

25-Junio         Philadelphia              16:00   Curazao-Costa de Marfil

GRUPO “F”: Países Bajos, Japón, Ganador Grupo B-Europa, Túnez

Primera Fecha

14-Junio         Dallas                         16:00   Países Bajos-Japón

14-Junio         Monterrey                 22:00 Ganador Grupo B-Europa-Túnez

Segunda Fecha

20-Junio         Houston                     13:00   Países Bajos-Ganador Grupo B-Europa

20-Junio         Monterrey                 00:00   Japón-Túnez

Tercera Fecha

25-Junio         Kansas City               19:00   Países Bajos-Túnez

25-Junio         Dallas                         19:00   Japón-Ganador Grupo B-Europa

GRUPO “G”: Bélgica, Egipto, Nueva Zelanda, Irán

Primera Fecha

15-Junio         Los Ángeles               21:00   Nueva Zelanda-Irán

15-Junio         Seattle                        15:00   Bélgica-Egipto

Segunda Fecha

21-Junio         Los Ángeles               15:00   Bélgica-Irán

21-Junio         Vancouver                 21:00   Egipto-Nueva Zelanda

Tercera Fecha

26-Junio         Seattle                        21:00   Egipto-Irán

26-Junio         Vancouver                 21:00   Nueva Zelanda-Bélgica

GRUPO “H”: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Primera Fecha

15-Junio         Atlanta                       12:00   España-Cabo Verde

15-Junio         Miami                         18:00   Arabia Saudita-Uruguay

Segunda Fecha

21-Junio         Atlanta                       12:00   España-Arabia Saudita

21-Junio         Miami                         18:00   Cabo Verde-Uruguay

Tercera Fecha

26-Junio         Guadalajara              20:00   España-Uruguay

26-Junio         Houston                     20:00   Cabo Verde-Arabia Saudita

GRUPO “I”: Francia, Senegal, (Irak-Bolivia-Surinam), Noruega

Primera Fecha

16-Junio         New York                  15:00   Francia-Senegal

16-Junio         Boston                         18:00   Irak-Bolivia-Surinam-Noruega

Segunda Fecha

22-Junio         Philadelphia              17:00   Francia-Irak-Bolivia-Surinam

22-Junio         New York                  20:00   Senegal-Noruega

Tercera Fecha

26-Junio         Boston                        15:00   Francia-Noruega

26-Junio         Toronto                      15:00   Senegal-Irak-Bolivia-Surinam

GRUPO “J”:  Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Primera Fecha

16-Junio         Kansas                       21:00   Argentina-Argelia

16-Junio         San Francisco            00:00   Austria-Jordania

Segunda Fecha

22-Junio         Dallas                         13:00   Argentina-Austria

22-Junio         San Francisco            23:00   Argelia-Jordania

Tercera Fecha

27-Junio         Dallas                         22:00   Argentina-Jordania

27-Junio         Kansas                       22:00   Argelia-Austria

GRUPO “K”: Portugal, (Congo-Jamaica-N. Caledonia), Uzbekistán, Colombia

Primera Fecha

17-Junio         Houston                     13:00   Portugal-Congo-Jamaica-N. Caledonia

17-Junio         Distrito Federal         22:00   Uzbekistán-Colombia

Segunda Fecha

23-Junio         Houston                     13:00   Portugal-Uzbekistán                                   23-Junio            Guadalajara              22:00   Congo-Jamaica-N. Caledonia-Colombia

Tercera Fecha

27-Junio         Miami                         19:30   Portugal-Colombia

27-Junio         Atlanta                       19:30   Congo-Jamaica-N. Caledonia-Uzbekistán

GRUPO “L”: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Primera Fecha

17-Junio         Dallas                         16:00   Inglaterra-Croacia

17-Junio         Toronto                      19:00   Ghana-Panamá

Segunda Fecha

23-Junio         Boston                        16:00   Inglaterra-Ghana

23-Junio         Toronto                      19:00   Croacia-Panamá

Tercera Fecha

27-Junio         New York                  17:00   Inglaterra-Panamá

27-Junio         Philadelphia              17:00   Croacia-Ghana

