México ante Sudáfrica será el partido inaugual el 11 de junio en el Azteca del Mundial 2026

México ante Sudáfrica será el partido inaugual el 11 de junio en...

El 11 de junio del 2026 se realizará la inauguración de la primera Copa del Mundo con 48 naciones, con el partido que protagonizarán la Selección de México ante su similar de Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca del Distrito Federal, correspondiente al Grupo “A”, a las 15:00 horas locales.

Un total de 104 partidos, 48 selecciones y un solo trofeo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser la edición más grandiosa en la historia de la competición.

Organizado por Estados Unidos, Canadá y México, el torneo ampliado y reformado del próximo verano promete ofrecer un espectáculo como ningún otro.

En la presentación de los partidos con horarios, fechas y ciudades, estuvo presente el titular de la FIFA, Gianni Infantino, acompañados de ex jugadores representativos de algunas selecciones como los casos de Ronaldo (Brasil), Francesco Totti (Italia) Alexis Lalas (Estados Unidos), Hristo Stoichkov (Bulgaria) entre otros.

A continuaciónm el fixture con horarios (locales), fechas y ciudades.

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Play D-Europa

Primera Fecha

11-Junio Distrito Federal 15:00 México-Sudáfrica

11-Junio Guadalajara 22:00 Corea del Sur-Ganador Play D Europa

Segunda Fecha

18-Junio Atlanta 12:00 Sudáfrica-Ganador Play D-Europa

18-Junio Guadalajara 21:00 México-Corea del Sur

Tercera Fecha

24-Junio Distrito Federal 21:00 México-Ganador Play D-Europa

24-Junio Monterrey 21:00 Sudáfrica-Corea del Sur

GRUPO “B”: Canadá, Ganador Grupo A-Europa, Qatar, Suiza

Primera Fecha

12-Junio Toronto 15:00 Canadá-Ganador Grupo A-Europa

12-Junio San Francisco 15:00 Qatar-Suiza

Segunda Fecha

18-Junio Los Ángeles 15:00 Ganador Grupo A-Europa-Suiza

18-Junio Vancouver 18:00 Canadá-Qatar

Tercera Fecha

24-Junio Vancouver 15:00 Canadá-Suiza

24-Junio Seattle 15:00 Ganador Grupo A-Europa-Qatar

GRUPO “C”: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Primera Fecha

13-Junio New York 15:00 Brasil-Marruecos

13-Junio Boston 21:00 Haití-Escocia

Segunda Fecha

19-Junio Boston 18:00 Marruecos-Escocia

19-Junio Philadelphia 21:00 Brasil-Haití

Tercera Fecha

24-Junio Miami 18:00 Brasil-Escocia

24-Junio Atlanta 18:00 Marruecos-Haití

GRUPO “D”: Estados Unidos, Paraguay, Ganador Grupo C-Europa, Australia

Primera Fecha

12-Junio Los Ángeles 21:00 Estados Unidos-Paraguay

13-Junio Vancouver 00:00 Ganador Grupo C-Europa-Australia

Segunda Fecha

19-Junio San Francisco 00:00 Paraguay-Australia

19-Junio Seattle 15:00 Estados Unidos-Ganador Grupo C-Europa

Tercera Fecha

25-Junio Los Ángeles 22:00 Paraguay-Ganador Grupo C-Europa

25-Junio San Francisco 22:00 Estados Unidos-Australia

GRUPO “E”: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Primera Fecha

14-Junio Houston 13:00 Alemania-Curazao

14-Junio Philadelphia 21:00 Costa de Marfil-Ecuador

Segunda Fecha

20-Junio Toronto 16:00 Alemania-Costa de Marfil

20-Junio Kansas City 20:00 Curazao-Ecuador

Tercera Fecha

25-Junio New York 16:00 Alemania-Ecuador

25-Junio Philadelphia 16:00 Curazao-Costa de Marfil

GRUPO “F”: Países Bajos, Japón, Ganador Grupo B-Europa, Túnez

Primera Fecha

14-Junio Dallas 16:00 Países Bajos-Japón

14-Junio Monterrey 22:00 Ganador Grupo B-Europa-Túnez

Segunda Fecha

20-Junio Houston 13:00 Países Bajos-Ganador Grupo B-Europa

20-Junio Monterrey 00:00 Japón-Túnez

Tercera Fecha

25-Junio Kansas City 19:00 Países Bajos-Túnez

25-Junio Dallas 19:00 Japón-Ganador Grupo B-Europa

GRUPO “G”: Bélgica, Egipto, Nueva Zelanda, Irán

Primera Fecha

15-Junio Los Ángeles 21:00 Nueva Zelanda-Irán

15-Junio Seattle 15:00 Bélgica-Egipto

Segunda Fecha

21-Junio Los Ángeles 15:00 Bélgica-Irán

21-Junio Vancouver 21:00 Egipto-Nueva Zelanda

Tercera Fecha

26-Junio Seattle 21:00 Egipto-Irán

26-Junio Vancouver 21:00 Nueva Zelanda-Bélgica

GRUPO “H”: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Primera Fecha

15-Junio Atlanta 12:00 España-Cabo Verde

15-Junio Miami 18:00 Arabia Saudita-Uruguay

Segunda Fecha

21-Junio Atlanta 12:00 España-Arabia Saudita

21-Junio Miami 18:00 Cabo Verde-Uruguay

Tercera Fecha

26-Junio Guadalajara 20:00 España-Uruguay

26-Junio Houston 20:00 Cabo Verde-Arabia Saudita

GRUPO “I”: Francia, Senegal, (Irak-Bolivia-Surinam), Noruega

Primera Fecha

16-Junio New York 15:00 Francia-Senegal

16-Junio Boston 18:00 Irak-Bolivia-Surinam-Noruega

Segunda Fecha

22-Junio Philadelphia 17:00 Francia-Irak-Bolivia-Surinam

22-Junio New York 20:00 Senegal-Noruega

Tercera Fecha

26-Junio Boston 15:00 Francia-Noruega

26-Junio Toronto 15:00 Senegal-Irak-Bolivia-Surinam

GRUPO “J”: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Primera Fecha

16-Junio Kansas 21:00 Argentina-Argelia

16-Junio San Francisco 00:00 Austria-Jordania

Segunda Fecha

22-Junio Dallas 13:00 Argentina-Austria

22-Junio San Francisco 23:00 Argelia-Jordania

Tercera Fecha

27-Junio Dallas 22:00 Argentina-Jordania

27-Junio Kansas 22:00 Argelia-Austria

GRUPO “K”: Portugal, (Congo-Jamaica-N. Caledonia), Uzbekistán, Colombia

Primera Fecha

17-Junio Houston 13:00 Portugal-Congo-Jamaica-N. Caledonia

17-Junio Distrito Federal 22:00 Uzbekistán-Colombia

Segunda Fecha

23-Junio Houston 13:00 Portugal-Uzbekistán 23-Junio Guadalajara 22:00 Congo-Jamaica-N. Caledonia-Colombia

Tercera Fecha

27-Junio Miami 19:30 Portugal-Colombia

27-Junio Atlanta 19:30 Congo-Jamaica-N. Caledonia-Uzbekistán

GRUPO “L”: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Primera Fecha

17-Junio Dallas 16:00 Inglaterra-Croacia

17-Junio Toronto 19:00 Ghana-Panamá

Segunda Fecha

23-Junio Boston 16:00 Inglaterra-Ghana

23-Junio Toronto 19:00 Croacia-Panamá

Tercera Fecha

27-Junio New York 17:00 Inglaterra-Panamá

27-Junio Philadelphia 17:00 Croacia-Ghana