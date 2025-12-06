México ante Sudáfrica será el partido inaugual el 11 de junio en el Azteca del Mundial 2026

El 11 de junio del 2026 se realizará la inauguración de la primera Copa del Mundo con 48 naciones, con el partido que protagonizarán la Selección de México ante su similar de Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca del Distrito Federal, correspondiente al Grupo “A”, a las 15:00 horas locales.
Un total de 104 partidos, 48 selecciones y un solo trofeo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser la edición más grandiosa en la historia de la competición.
Organizado por Estados Unidos, Canadá y México, el torneo ampliado y reformado del próximo verano promete ofrecer un espectáculo como ningún otro.
En la presentación de los partidos con horarios, fechas y ciudades, estuvo presente el titular de la FIFA, Gianni Infantino, acompañados de ex jugadores representativos de algunas selecciones como los casos de Ronaldo (Brasil), Francesco Totti (Italia) Alexis Lalas (Estados Unidos), Hristo Stoichkov (Bulgaria) entre otros.
A continuaciónm el fixture con horarios (locales), fechas y ciudades.
GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Play D-Europa
Primera Fecha
11-Junio Distrito Federal 15:00 México-Sudáfrica
11-Junio Guadalajara 22:00 Corea del Sur-Ganador Play D Europa
Segunda Fecha
18-Junio Atlanta 12:00 Sudáfrica-Ganador Play D-Europa
18-Junio Guadalajara 21:00 México-Corea del Sur
Tercera Fecha
24-Junio Distrito Federal 21:00 México-Ganador Play D-Europa
24-Junio Monterrey 21:00 Sudáfrica-Corea del Sur
GRUPO “B”: Canadá, Ganador Grupo A-Europa, Qatar, Suiza
Primera Fecha
12-Junio Toronto 15:00 Canadá-Ganador Grupo A-Europa
12-Junio San Francisco 15:00 Qatar-Suiza
Segunda Fecha
18-Junio Los Ángeles 15:00 Ganador Grupo A-Europa-Suiza
18-Junio Vancouver 18:00 Canadá-Qatar
Tercera Fecha
24-Junio Vancouver 15:00 Canadá-Suiza
24-Junio Seattle 15:00 Ganador Grupo A-Europa-Qatar
GRUPO “C”: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
13-Junio New York 15:00 Brasil-Marruecos
13-Junio Boston 21:00 Haití-Escocia
Segunda Fecha
19-Junio Boston 18:00 Marruecos-Escocia
19-Junio Philadelphia 21:00 Brasil-Haití
Tercera Fecha
24-Junio Miami 18:00 Brasil-Escocia
24-Junio Atlanta 18:00 Marruecos-Haití
GRUPO “D”: Estados Unidos, Paraguay, Ganador Grupo C-Europa, Australia
Primera Fecha
12-Junio Los Ángeles 21:00 Estados Unidos-Paraguay
13-Junio Vancouver 00:00 Ganador Grupo C-Europa-Australia
Segunda Fecha
19-Junio San Francisco 00:00 Paraguay-Australia
19-Junio Seattle 15:00 Estados Unidos-Ganador Grupo C-Europa
Tercera Fecha
25-Junio Los Ángeles 22:00 Paraguay-Ganador Grupo C-Europa
25-Junio San Francisco 22:00 Estados Unidos-Australia
GRUPO “E”: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Primera Fecha
14-Junio Houston 13:00 Alemania-Curazao
14-Junio Philadelphia 21:00 Costa de Marfil-Ecuador
Segunda Fecha
20-Junio Toronto 16:00 Alemania-Costa de Marfil
20-Junio Kansas City 20:00 Curazao-Ecuador
Tercera Fecha
25-Junio New York 16:00 Alemania-Ecuador
25-Junio Philadelphia 16:00 Curazao-Costa de Marfil
GRUPO “F”: Países Bajos, Japón, Ganador Grupo B-Europa, Túnez
Primera Fecha
14-Junio Dallas 16:00 Países Bajos-Japón
14-Junio Monterrey 22:00 Ganador Grupo B-Europa-Túnez
Segunda Fecha
20-Junio Houston 13:00 Países Bajos-Ganador Grupo B-Europa
20-Junio Monterrey 00:00 Japón-Túnez
Tercera Fecha
25-Junio Kansas City 19:00 Países Bajos-Túnez
25-Junio Dallas 19:00 Japón-Ganador Grupo B-Europa
GRUPO “G”: Bélgica, Egipto, Nueva Zelanda, Irán
Primera Fecha
15-Junio Los Ángeles 21:00 Nueva Zelanda-Irán
15-Junio Seattle 15:00 Bélgica-Egipto
Segunda Fecha
21-Junio Los Ángeles 15:00 Bélgica-Irán
21-Junio Vancouver 21:00 Egipto-Nueva Zelanda
Tercera Fecha
26-Junio Seattle 21:00 Egipto-Irán
26-Junio Vancouver 21:00 Nueva Zelanda-Bélgica
GRUPO “H”: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Primera Fecha
15-Junio Atlanta 12:00 España-Cabo Verde
15-Junio Miami 18:00 Arabia Saudita-Uruguay
Segunda Fecha
21-Junio Atlanta 12:00 España-Arabia Saudita
21-Junio Miami 18:00 Cabo Verde-Uruguay
Tercera Fecha
26-Junio Guadalajara 20:00 España-Uruguay
26-Junio Houston 20:00 Cabo Verde-Arabia Saudita
GRUPO “I”: Francia, Senegal, (Irak-Bolivia-Surinam), Noruega
Primera Fecha
16-Junio New York 15:00 Francia-Senegal
16-Junio Boston 18:00 Irak-Bolivia-Surinam-Noruega
Segunda Fecha
22-Junio Philadelphia 17:00 Francia-Irak-Bolivia-Surinam
22-Junio New York 20:00 Senegal-Noruega
Tercera Fecha
26-Junio Boston 15:00 Francia-Noruega
26-Junio Toronto 15:00 Senegal-Irak-Bolivia-Surinam
GRUPO “J”: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Primera Fecha
16-Junio Kansas 21:00 Argentina-Argelia
16-Junio San Francisco 00:00 Austria-Jordania
Segunda Fecha
22-Junio Dallas 13:00 Argentina-Austria
22-Junio San Francisco 23:00 Argelia-Jordania
Tercera Fecha
27-Junio Dallas 22:00 Argentina-Jordania
27-Junio Kansas 22:00 Argelia-Austria
GRUPO “K”: Portugal, (Congo-Jamaica-N. Caledonia), Uzbekistán, Colombia
Primera Fecha
17-Junio Houston 13:00 Portugal-Congo-Jamaica-N. Caledonia
17-Junio Distrito Federal 22:00 Uzbekistán-Colombia
Segunda Fecha
23-Junio Houston 13:00 Portugal-Uzbekistán 23-Junio Guadalajara 22:00 Congo-Jamaica-N. Caledonia-Colombia
Tercera Fecha
27-Junio Miami 19:30 Portugal-Colombia
27-Junio Atlanta 19:30 Congo-Jamaica-N. Caledonia-Uzbekistán
GRUPO “L”: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Primera Fecha
17-Junio Dallas 16:00 Inglaterra-Croacia
17-Junio Toronto 19:00 Ghana-Panamá
Segunda Fecha
23-Junio Boston 16:00 Inglaterra-Ghana
23-Junio Toronto 19:00 Croacia-Panamá
Tercera Fecha
27-Junio New York 17:00 Inglaterra-Panamá
27-Junio Philadelphia 17:00 Croacia-Ghana