Lucciana Pérez y Juan Pablo Varillas lograron tres de oro en el tenis de los Bolivarianos

Luciana Pérez continuó su excelente racha en la disciplina del Tenis, logrando la medalla de oro en singles femenino al vencer a la venezolana Sofía Cabezas de manera contundente por 2 sets a 0 (6-4 y 6-2), mostrando un nivel destacado tanto en torneos internacionales como en los actuales Bolivarianos.

Además, Pérez sumó otra presea dorada en dobles junto a Romina Ccuno, tras un intenso partido frente a las colombianas María Pérez y Carol Lizarazo, ganando por 2 sets a 1, consolidando así su dominio en el certamen.

Y también en la rama masculina, Juan Pablo Varillas se llevó la medalla de oro en la modalidad individual tras imponerse con autoridad ante su compatriota Arklon Huertas del Pino por 2 sets a 0 en la final disputada en el Club Lawn Tenis de la Exposición.

Con los triunfos de Varillas y Pérez, Perú asegura tres de las cinco medallas en tenis, relegando a Chile y consolidando su crecimiento en la región. Solo Colombia mantiene la ventaja en el medallero general de los Bolivarianos 2025, mientras que la delegación peruana sigue sumando preseas y generando momentos históricos en el deporte nacional.