Lionel Messi: «Lo valioso es que este club ya se encuentra entre los grandes de América»

Luego de hacer historia en el Inter Miami, el astro argentino Lionel Messi se mostró bastante contento por la obtención del título de la MLS Cup derrotando al Vancouver Whitecaps del peruano Kenji Cabrera 3-1, aseguró que el objetivo es que el club sea competitivo en todos los torneos. «Hablo por todos cuando digo que estamos felices. Era un objetivo poder hacernos con este campeonato. Es muy importante para el crecimiento del club y para lo que buscábamos desde nuestra llegada. Era importante poder ser campeones de la MLS y festejarlo acá, de local, con la gente de Miami», aseguró el ’10’ en Fox Deportes.

Luego, la «Pulga» de 38 años, comentó: «Lo importante es que este club esté entre los grandes de América, que pueda competir en todas las competiciones. Este año lo hicimos: llegamos a la final de la Leagues Cup, semifinal de la Concacaf Champions, participamos en el Mundial de Clubes e hicimos un papel muy bueno, mucho más de lo que se esperaba. Terminamos consiguiendo la MLS, que era lo principal».

Además, el autor de dos asistencias en el triunfo de hoy, dijo: «Son tres títulos importantes y hay que seguir intentándolo, conseguir más el año que viene para que el club siga creciendo como lo está haciendo».