Jairo Vélez deja Universitario y jugará por Alianza Lima la temporada 2026

Primer golpe en los fichajes. Jairo Vélez, una de las figuras de Universitario en la obtención del título de este año, cerró su vínculo con los cremas, para llegar a un acuerdo con Alianza Lima ,y convertirse en nuevo jugador de los íntimos, con el objetivo de pelear por el campeonato nacional en la Liga 1-2026.

Pese a que había manifestado su intención de seguir jugando con la ‘U’, las negociaciones no prosperaron y Jairo Vélez dejará el equipo. En esa línea, el periodista Gustavo Peralta reveló que el ecuatoriano ya tiene acordado su traspaso con Alianza Lima para el 2026.

Asimismo, se informó que ya Vélez comunicó sobre el acuerdo a club César Vallejo, dueño de su pase. De esta forma, en los próximos días se hará oficial esta contratación y el atacante pasará a defender la camiseta de los blanquiazules.

«Jairo Vélez le comunicó a César Vallejo, vía correo electrónico, que llegó a un acuerdo total con Alianza Lima. Entre el martes y el miércoles, el club trujillano cerrará la venta del pase con la institución blanquiazul. El monto de la operación es de 250 mil dólares (la mitad de los derechos le corresponde al jugador», informó Peralta.