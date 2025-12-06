El Minem propuso nueve puntos técnicos bien diseñados sobre el Reinfo

El extitular de Energía y Minas Jorge Montero destacó que el actual ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, propuso nueve puntos técnicos bien diseñados sobre el Reinfo en la carta que dirigió a la mesa directiva del Congreso antes del Pleno para debatir ese tema. Montero respaldo esas propuestas técnicas. «Fueron muy bien diseñados, muy bien pensados y muy técnicos y yo lo felicito», manifestó.

“El actual ministro de Energía y Minas dirigió una carta a la mesa directiva del Congreso antes del Pleno, donde planteó nueve puntos como posición del Ministerio y yo debo dar fe que son nueve puntos técnicos excelentes”, dijo en “La Semana en RCR” de Red de Comunicación Regional (RCR).

En ese sentido, Montero, discrepó con quienes dicen que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se ha mantenido al margen y no ha querido involucrarse en el debate sobre el Reinfo. “Esta ampliación es distinta a las anteriores, porque hoy el Minem (que está facultado por la ley 32213 para formalizar) tiene todas las herramientas metodológicas y normativas, para terminar con esta formalización en seis meses”, indicó.

Señaló que el Congreso hizo una buena jornada. “Se ha decidido una ampliación acotada a un año de los 31.560. No se ha permitido la reincorporación excepcional de los 50.565 que fueron depurados el 30 de junio en el marco de la ley 32213”, afirmó.

Remarcó que los 50.565 mineros que fueron depurados del Reinfo, por no mostrar señales de querer formalizarse, ya no vuelven. “Esos 50.565 estaban con más de un año, pero cuando entramos en el detalle, el 90% estaban suspendidos más de cuatro años, y eso es inadmisible. Una persona que no declara producción y por lo tanto no paga impuestos y no da razón de su actividad económica, durante más de cuatro años, ¿qué hace con un Reinfo?”, precisó.

Explicó que la ley 32213 le ha dado la responsabilidad al Ejecutivo de formalizar a los 31.560 mineros que restan, debido a que los gobiernos regionales no han podido hacerlo. “El Ejecutivo, en los últimos meses ha dado los pasos concretos y necesarios para cumplir con ese encargo. Repito, tenemos todas las estrategias, las metodologías, la información, el contexto normativo y el sondeo de opinión a los titulares de concesión que ha sido muy positivo, listos para empezar realmente”, afirmó.

Precisó que los mineros formalizados tienen que cumplir una serie de requisitos. “Tienen que tener trazabilidad perfecta en tiempo real. La trazabilidad es un sistema de seguimiento y monitoreo que tiene por lo menos, cuando menos, tres puntos de control. El origen del mineral, dónde se procesó y a quién se vendió”, explicó.

“Y la segunda condición es que se cumpla la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que aún no tenemos porque la Comisión de Energía y Minas actual y la anterior no lo han querido revisar y lo dejaron de lado. Se necesita una nueva ley que reemplace a la del año 2002 totalmente superada, la reemplace promocional con incentivos y que realmente evolucione la pequeña minería y minería artesanal en el Perú. Y las condiciones que esa ley ponga deben ser respetadas”, subrayó.