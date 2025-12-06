Gobierno impulsa la agricultura familiar de Piura con importantes iniciativas para la reforestación y mayor recurso hídrico para riego

Gobierno impulsa la agricultura familiar de Piura con importantes iniciativas para la...

Ministro Vladimir Cuno reafirmó el compromiso del MIDAGRI con el desarrollo del agro en zonas rurales.

(Piura, 6 de diciembre de 2025).- En el marco de las actividades que realiza el Gobierno de Transición y Reconciliación en las regiones, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, llegó a Piura para iniciar la entrega de plantaciones forestales y oficializar la actualización de la reserva hídrica del río Huancabamba, a favor del Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético del Alto Piura.

De esta manera, a través de Agro Rural, entregó de manera simbólica 600 plantones forestales como parte del paquete de 600 mil destinados al Comité de Vigilancia Forestal de Jicate Alto – Monte Grande de Huancabamba, acción que permitirá reforestar 120 hectáreas y recuperar áreas degradadas en esta zona estratégica.

«Gracias a las acciones de forestación y reforestación, podemos fortalecer estas reservas que son indispensables para el desarrollo. La instalación de estos plantones tiene un propósito claro en la cuenca: contribuir al almacenamiento de agua y asegurar la disponibilidad del recurso hídrico que demanda la población y las actividades productivas”, señaló el ministro Cuno.

Estos plantones de pino patula, eucalipto aliso, quiñual, chachacomo y ciprés, provienen de viveros locales y contribuirán a mejorar la provisión hídrica y la salud de los suelos en la cabecera del río Huancabamba.

De esta manera, el MIDAGRI busca seguir construyendo un Perú más verde, productivo y resiliente.

Más agua para la agricultura familiar

Cómo uno de sus primeras actividades, el titular del MIDAGRI llegó a Chulucanas para entregar la Resolución Jefatural N.º 0260-2025-ANA, que actualiza la reserva hídrica del río Huancabamba a favor del Proyecto Especial de Irriqgación Hidroenergético del Alto Piura.

De esta manera, el Gobierno garantiza 324 850 000 m3 de agua al año para la irrigación de 28,390 hectáreas, donde se producen cultivos de la agricultura familiar que sostienen la economía regional.

“Este gobierno está trabajando en función de lo que necesita la región, para que su población siga mejorando su economía local, regional y, por ende, la economía del país”, afirmó el titular del MIDAGRI.