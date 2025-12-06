Ferreñafe celebra su tradición con XVIII concurso nacional de marinera norteña «Al Maestro Juan Chavesta Eneque»

Este domingo 7 de diciembre, desde las 10:00 a.m., el Polideportivo de la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro de Ferreñafe será escenario del XVIII Concurso Nacional de Marinera Norteña «Al Maestro Juan Chavesta Eneque», evento organizado por la academia de marinera «Alma Ferreñafana» en celebración de sus 25 años formando nuevas generaciones en la danza nacional peruana.

Sobre el concurso

El certamen, que se ha consolidado como parte del calendario cultural y turístico de la provincia, contempla seis categorías competitivas: Pre-infante, Infante, Infantil, Junior, Juvenil y Adulto. Todas las categorías otorgarán premios en efectivo a los ganadores.

Las competencias se desarrollarán en las siguientes modalidades:

Individual damas y varones

Seriado damas y varones

Novel de marinera norteña

Nacional de marinera

Campeón de campeones

El concurso se realizará en tres etapas: Eliminatorias, Semifinal y Final, con un sistema de calificación mediante paleta en mano.

Marineras y repertorio

Durante el evento se interpretarán piezas clásicas del repertorio norteño, incluyendo La Concheperla, La Veguera, La Chiclayanita, Sacachispas, 300 libras de oro, San Miguel de Piura, Dulce y bonita, Alma Peruana, La Huanchaquera y El Huaquero, entre otras.

Actividades complementarias

Como parte de la jornada cultural, se realizará el Gran Concurso de Barras y Mascotas, donde el público asistente podrá participar activamente apoyando a las diferentes academias participantes. Se premiará a la mejor hinchada del evento.

Sobre la academia organizadora

La academia de marinera «Alma Ferreñafana» cumple este año sus bodas de plata dedicada a la enseñanza y difusión de la marinera norteña, formando generaciones conectadas con sus raíces a través del baile nacional.

El evento reunirá a participantes y visitantes en una jornada dedicada a la celebración de la danza y tradición ferreñafana.