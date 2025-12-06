El niño y la selva: Dos obras esenciales que impulsan la Literatura Infantil y Juvenil Peruana

Por José Beltrán Peña

El reciente Premio Nacional de Literatura otorgado a Róger Rumrrill por Miguelina confirma que poco a poco viene asentándose una retórica de alta calidad en la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) en Perú. Hasta hace algún tiempo se la consideraba como literatura menor y sus representantes minimizados en el ambiente académico.

Otro referente en este resurgimiento es la obra El niño que lanzaba piedras al río. Escrita por los hermanos y periodistas Juan Miguel y Víctor Ataucuri García, ganó el Premio Nacional de Literatura el 2023.

Ambos libros, aunque con escenarios distintos, comparten una profunda exploración de la identidad peruana a través de los ojos de la infancia y juventud. Consolidan, así, el valor de la narrativa regional en el panorama nacional.

Raíces y rumbos: La identidad en el corazón de ambas obras

Tanto Miguelina como El niño que lanzaba piedras al río cumplen un rol fundamental en la LIJ peruana. Llevan a los jóvenes lectores a enfrentar la diversidad y los conflictos reales del país.

Rumrrill reafirma que la Amazonía, con sus saberes ancestrales y su resistencia, es una «tierra rica en historias». Su premio es una victoria para la visibilidad cultural de la selva.

Los Ataucuri ilustran el doloroso proceso de desarraigo y la dificultad de mantener la identidad andina frente a las presiones de la metrópoli, demostrando que la tradición debe luchar por pervivir.

Sensibilización Social

Ambas obras tocan temas sociales sensibles: Miguelina subraya la urgencia de la protección ambiental y la denuncia de la violencia en la selva. La novela de los Ataucuri confronta la discriminación y el racismo en la urbe.

Al ser reconocidas, estas narrativas demuestran que la LIJ peruana se está alejando de temas superficiales para abrazar la riqueza y la complejidad del Perú profundo y diverso. Se trata de un doble impulso que asegura que las nuevas generaciones lean su país, no como un lugar homogéneo, sino como una nación «de todas las sangres» donde conviven la magia de la selva y la fuerza de los Andes.

La obra de Rumrrill centra su universo en la Amazonía y aborda su magia y su belleza. Al mismo tiempo, la tragedia y la resistencia de la vida en la selva. La obra de los Ataucuri revitaliza el drama de la migración y la resistencia de la identidad andina dentro de la ciudad.

Larga trayectoria en la literatura peruana

Róger Rumrrill ha dedicado décadas de periodismo y creación a denunciar la marginación, la depredación y la violencia en la selva. Anteriormente fue distinguido con el Premio Casa de la Literatura Peruana 2023. Ha articulado en su trabajo valiosos sistemas culturales amazónicos, demostrando que la Amazonía es su destino, su luz y su epifanía. Por eso lo reconocen como el «Amauta» de la selva, porque es un hito que redefine y consolida la literatura de la selva como un pilar irrenunciable de la identidad peruana.

Los hermanos Ataucuri, igualmente, se han dedicado desde adolescentes a la difusión de nuestras raíces en niños y jóvenes a través de su creatividad expresada en historietas, en radio y literatura. Han demostrado que las raíces originarias se mantienen como una reserva de identidad en la urbe, principalmente en los conos de Lima. Pero también son conscientes que estas raíces tienen que adaptarse a la conciencia citadina para enriquecerse y enriquecerla.