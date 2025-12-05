Tenistas Romina Ccuno y Lucciana Pérez conquistaron la presea de oro en los Juegos Bolivarianos

El tenis peruano también en lo más alto. La dupla nacional integrada por Romina Ccuno y Lucciana Pérez subieron a lo más alto del podio en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, luego de ganar en un cotejo reñido a las colombianas Lizarazo y Pérez.

Escenario fue en el Club Lawn Tennis de la Exposición, el dúo peruano estuvo a la altura y jugó un partidazo ante Carol Lizarazo y María Paulina Pérez. Si bien, nuestras compatriotas arrancaron ganando por 6-2, el segundo set las ‘cafeteras’ triunfaron por 6-7, mientras que en el tercer parcial Ccuno y Pérez ganaron por 7-6.

Romina Ccuno habló sobre la presea dorada:»Obtener la medalla era un sueño pendiente. No había podido lograrlo en los Bolivarianos pasados ni en los Panamericanos, y esta vez no quería quedarme con ese sabor amargo. Me da mucha alegría haber podido lograrlo ahora, en casa». Vale remarcar que Romina Ccuno ayer obtuvo la medalla de bronce en dobles mixto junto a Arklon Huertas del Pino.