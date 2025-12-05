Sicario asesina a balazos a un hombre en el malecón de Miraflores

Un joven fue acribillado con 14 disparos a pocos metros de Larcomar en Miraflores. La víctima portaba documentos venezolanos y el atacante huyó en motocicleta.

La noche del jueves 4 de diciembre, un hombre fue asesinado con al menos 14 disparos en el malecón de la Reserva, a escasos metros de Larcomar, en Miraflores. El crimen ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. y evidencia la brutalidad con que operan los sicarios en Lima. Según reportes policiales, el atacante se movilizaba en motocicleta y disparó a quemarropa antes de huir por la bajada Armendáriz.

Identidad sin confirmar

La víctima portaba documentos a nombre de Dennis Jesús Sánchez Ramírez, de 28 años y nacionalidad venezolana. El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, confirmó a la prensa el hallazgo. «En el cuerpo del occiso se han encontrado documentos que señalan un nombre: Dennis Jesús Sánchez Ramírez, de 28 años», dijo. Sin embargo, advirtió que la identificación plena forma parte de la investigación. «No sabemos si ese nombre le corresponde al occiso», refirió.

Los peritos encontraron una llave de vehículo en manos de la víctima. Este hallazgo llevó a localizar un automóvil estacionado a una cuadra del crimen, frente al Colegio Médico.

Así ocurrió el asesinato

Renzo Vallejo, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, reveló detalles captados por las cámaras. A las 9:26 p.m., el hombre estacionó frente al Colegio Médico y cruzó el muro del malecón. «A las 10:02 p.m. se escucha el primer disparo. Podemos precisar que él llega solo y se encuentra con unas personas. Estas personas hacen el disparo después de 30 minutos de estar aparentemente en conversaciones», detalló.

Respuesta municipal

La Municipalidad de Miraflores expresó su «profunda consternación» y anunció que pone a disposición de la Policía registros de cámaras, información territorial y apoyo logístico. «La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad absoluta. No permitiremos que hechos como este queden impunes», señaló el municipio en su comunicado del 5 de diciembre. El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal de Miraflores.