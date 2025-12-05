Sebastián Beccacece técnico de Ecuador dijo que les tocó un grupo donde los va a exigir

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de la selección de Ecuador analizó a sus rivales del grupo “E” del Mundial 2026, asegurando que le encantan los desafíos y consideró que es una gran oportunidad para hacer historia.

«Es un privilegio estar acá; la verdad que es muy feliz. Un grupo que obviamente tiene a una candidata (Alemania), equipos africanos que también sabemos la dificultad que tienen y un debutante (Curazao) que tiene un entrenador con mucha experiencia», declaró el técnico argentino tras el sorteo.

Luego, el seleccionador del ‘Tri’, añadió: «Creo que es un grupo que nos va a exigir y no tengo dudas de que vamos a estar preparados para esa exigencia. La clave es por nosotros, por estar unidos, por creer, por estar mentalizados. Siempre me han gustado los desafíos, así que es una linda oportunidad para hacer historia».