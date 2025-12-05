Se sortearon los doce grupos del Mundial 2026 en ceremonia realizada en Washington

El sorteo del Mundial 2026 celebrado en el histórico Centro John F. Kennedy de Washington, dejó uno de los sectores más exigentes y competitivos del torneo: el Grupo I, considerado desde el primer vistazo como el temido “grupo de la muerte”. Con Francia, Senegal, Noruega y un cuarto equipo que saldrá entre Irak, Bolivia o Surinam, la combinación reúne potencia europea, campeón africano reciente, talento nórdico emergente y un rival que llegará desde el repechaje con impulso competitivo.

Tampoco se puede dejar de lado la suerte que tuvieron las selecciones de Sudamérica, con un Brasil que tiene de rival a la fuerte Marruecos y Escocia, a Colombia ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uruguay que tiene a la poderosa España en su llave, Ecuador con Alemania, y quizás las más beneficiadas fueron Argentina que tiene a Austria, Argelia y Jordania, lo mismo que Paraguay con Estados Unidos, Australia y un europeo que venga del Repechaje.

Gianni Infantino presidente de la FIFA, además de entregar el primer premio FIFA de la Paz al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, dirigió la primera parte del sorteo, invitando a los mandatarios de Estados Unidos Donald Trump, de México Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá Mark Karnev, a sacar simbólicamente las bolillas de sus selecciones y ubicarlas en los grupos previamente establecidos, siendo los países organizadores del Mundial.

Los Doce Grupos quedaron establecidos de la siguiente manera:

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Play D-Europa

GRUPO “B”: Canadá, Ganador Grupo A-Europa, Qatar, Suiza

GRUPO “C”: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

GRUPO “D”: Estados Unidos, Paraguay, Ganador Grupo D-Europa, Australia

GRUPO “E”: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

GRUPO “F”: Países Bajos, Japón, Ganador Grupo B-Europa, Túnez

GRUPO “G”: Bélgica, Egipto, Nueva Zelanda, Irán

GRUPO “H”: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

GRUPO “I”: Francia, Senegal, (Irak-Bolivia-Surinam), Noruega

GRUPO “J”: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

GRUPO “K”: Portugal, (Congo-Jamaica-N. Caledonia), Uzbekistán, Colombia

GRUPO “L”: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Mañana sábado se conocerán las fechas y horarios de todos los partidos y así quedar el fixture completo para la nueva Copa del Mundo 2026, a realizarse en los tres países, Estados Unidos, México y Canadá.