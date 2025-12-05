Pronied y la Cámara de Comercio de Lima firman convenio que mejorará infraestructura educativa

Pronied y la Cámara de Comercio de Lima firman convenio que mejorará...

Con el objetivo de sumar esfuerzos en la mejora de las escuelas públicas del país, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación (Minedu) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.

La ceremonia se realizó en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima y reunió al director ejecutivo del Pronied, Luis Felipe Noblecilla, y al director institucional de la CCL, Carlos Posada, junto a representantes empresariales.

El acuerdo busca acelerar la mejora de la infraestructura educativa y fortalecer el Pacto Social por la Educación. El Pronied asumirá la coordinación con las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y otros actores públicos, además de brindar asesoría técnica para la elección de mobiliario, equipamiento y mantenimiento de locales escolares.

La Cámara de Comercio de Lima, por su parte, promoverá entre sus empresas asociadas la donación de mobiliario y equipos, así como intervenciones de mantenimiento en colegios públicos.

El convenio establece un mecanismo para canalizar los aportes privados a través del Catálogo Pronied, con el fin de que más estudiantes accedan a escuelas seguras, dignas y mejor equipadas.