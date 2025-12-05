Potencian el acceso a internet a más de 100 estudiantes en Socos

Con el propósito de transformar la conectividad en una herramienta real de aprendizaje, la empresa internacional de telecomunicaciones, Gilat, llevó a cabo en la ciudad de Socos, la entrega de equipamiento tecnológico para la escuela rural José Antonio Encinas Franco, como parte de su iniciativa social Conectados al Futuro. Esta propuesta forma parte del compromiso por cerrar no solo la brecha tecnológica, sino también la brecha educativa que aún separa a millones de estudiantes a nivel nacional.

Como parte de la actividad, la empresa donó 15 computadoras all in one para mejorar la conectividad de los más de 100 niños que asisten diariamente a la escuela. Durante la jornada, un equipo de voluntarios de la empresa, realizó actividades de alfabetización digital a través de relatos para niños, charla para padres de familia, así como el pintado de un mural que ilustra la importancia de la conectividad.

En el Perú, el acceso a Internet ha tenido un crecimiento notable: 93% de los hogares ya cuenta con conectividad, ya sea fija o móvil. Sin embargo, esta cifra se reduce a 82.5% en zonas rurales, donde todavía más de 1 de cada 5 familias no puede aprovechar plenamente las oportunidades educativas que ofrece el mundo digital.

Solo 47% de los hogares del país dispone de Internet fijo, la conexión más estable para el aprendizaje virtual. En este contexto, la alfabetización digital se vuelve clave. La UNESCO advierte que, “sin competencias digitales básicas, la conectividad no cierra brechas: las amplía”. A la vez, el BID estima que fortalecer la educación digital en la región podría mejorar en 20% los resultados de aprendizaje y reducir desigualdades educativas.

“En Gilat, creemos que el siguiente paso en la inclusión digital del Perú es la alfabetización digital: dotar a las personas de habilidades para usar la tecnología como herramienta de crecimiento. Ese es el espíritu de Conectados al Futuro: una jornada que busca que cada niña, niño, cada docente y cada familia descubra cómo la conectividad puede abrir puertas reales para su futuro”, señaló Christian Chee, gerente de Desarrollo de Negocios de Gilat Perú.

Este esfuerzo llega en un año clave para la compañía, tras la firma del compromiso de mejorar la conectividad en más de 580 colegios del país, reafirmando su liderazgo en el sector y su rol esencial en la reducción de la brecha digital. Con acciones como Conectados al Futuro, la compañía continúa demostrando que la tecnología puede transformar realidades y abrir nuevas oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes del Perú en zonas rurales.