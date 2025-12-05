Perú aseguró medallas en el tenis jugando finales masculino y femenino este sábado de los Bolivarianos

Perú aseguró tres medallas más en tenis en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. La gran final en la categoría varones individual será peruana entre Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino, buscando ambos la presea de oro. En la rama femenina, Lucciana Perez disputará el oro ante la venezolana Sofía Cabezas. Ambos serán este sábado.
“Juanpi” Varillas se impuso en sets corridos al chileno Benjamín Torrealba. El triunfo fue por 2 sets a 0, parciales de 6-1 y 6-2, para que la raqueta nacional consiga el pase a la definición por el peldaño más alto del podio.
Su rival será el también peruano Arklon Huertas del Pino, quien se impuso al dominicano Peter Bertran por 2 sets a 1, parciales de 1-6, 6-2 y 6-3. La gran final de tenis individual masculino se disputará este sábado 6 a las 10:00 am en el Club Lawn Tennis.
Por su parte, en la categoría femenina, la tenista nacional Lucciana Pérez tuvo una destacada actuación en la semifinal para imponerse sin mayores inconvenientes a la chilena Fernanda Labraña por 2 sets a 0, parciales de 6-2 y 6-1. Su rival será la venezolana Sofia Cabezas que venció a la chilena Antonia Vergara. La gran final se disputará este sábado 6 en el Club Lawn Tennis.