Navidad sostenible: 5 consejos para reciclar correctamente tus RAEE en esta temporada

La Navidad incrementa el recambio tecnológico en los hogares peruanos y, con ello, la generación de residuos electrónicos.

Perú generó 205 000 toneladas de RAEE en 2023, según el Minam, una cifra que refuerza la urgencia de reciclar en Navidad.

La Navidad es la temporada en la que más tecnología se renueva en los hogares peruanos. Luces, celulares, laptops, juguetes electrónicos y pequeños electrodomésticos son reemplazados o descartados conforme llegan nuevas compras y regalos. Ese hábito, aunque común, impulsa también un incremento significativo en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que ya superan las 200 mil toneladas al año en el país, según el Minam.

En 2023, Perú generó 205 000 toneladas de RAEE —desde cargadores y luces navideñas hasta electrodomésticos en desuso— que, al desecharse como basura común, liberan sustancias peligrosas que contaminan suelos, agua y aire. Aunque el reciclaje formal ha crecido de 5 700 toneladas en 2020 a 25 600 en 2024, aún es insuficiente: en 2022 solo se valorizaron 14 700 toneladas, dejando miles de aparatos abandonados o en manos de recicladores informales que no garantizan una gestión segura ni la recuperación adecuada de materiales.

En ese contexto, Josue Cristobal, especialista de Sostenibilidad en Comimtel, enfatiza la regla esencial para estas fechas: “Los RAEE deben entregarse siempre a puntos de acopio formal, porque es la única manera de proteger el ambiente, cuidar la salud y asegurar que los materiales valiosos regresen a la economía circular. La Navidad no debe convertirse en sinónimo de contaminación tecnológica: cada aparato que ya no usamos puede generar valor si se gestiona formalmente.”

Por ello, Comimtel comparte cinco recomendaciones prácticas para que las familias reciclen tecnología de manera segura y sostenible.

Haz un “barrido tecnológico” antes de comprar

Revisa luces navideñas quemadas, cargadores que ya no funcionan, audífonos rotos, juguetes electrónicos dañados y pequeños aparatos olvidados. Clasifícalos y sepáralos desde el inicio. Identificar lo que ya no sirve evita que terminen mezclados con la basura doméstica.

Ubica un punto de acopio formal cerca de ti

Asegúrate de entregar tus RAEE únicamente a operadores autorizados. Estos centros garantizan el desmantelamiento seguro, la recuperación de metales valiosos y la correcta disposición de componentes tóxicos. Además, el servicio suele ser gratuito y rápido.

No botes tus luces navideñas dañadas: trátalas como RAEE

Las luces contienen cables, metales y componentes que pueden contaminar si llegan a la basura común. Llévalas a un punto de acopio formal para que sus materiales sean valorizados y reincorporados a procesos industriales.

Ordena y libera espacio: no acumules “tecnología por si acaso”

Muchos aparatos quedan guardados durante años sin propósito. Con el tiempo pierden valor y pueden deteriorarse. Reciclarlos ahora te permite evitar riesgos, liberar espacio en casa y asegurar que sus materiales tengan un segundo uso a través de la economía circular.

Enseña a tu familia a separar y reciclar tecnología

Involucra a los niños y a todos en casa. Crear una “caja de RAEE” para recolectar aparatos en desuso facilita el reciclaje, genera hábitos sostenibles y convierte la sostenibilidad en una actividad familiar durante diciembre.

Esta Navidad, Comimtel invita a todas las familias peruanas a dar un paso simple pero transformador: entregar sus RAEE a un punto de acopio formal. Si tu empresa genera residuos tecnológicos en esta época, puedes contactar a Comimtel a negociossostenibles@comimtel.com o al 923519916. Y si en tu hogar cuentas con residuos electrónicos, comunícate con la Ecoruta al 924245545 para gestionarlos formalmente y contribuir al apoyo de familias en situación vulnerable.

Un solo aparato bien reciclado evita la contaminación, protege la salud y devuelve materiales valiosos a la economía, haciendo la Navidad más responsable y sostenible.