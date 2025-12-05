MINJUSDH y Ministerio Público suscriben convenio que optimiza uso de base de datos penitenciaria contra crimen organizado

Acuerdo suscrito por el ministro Walter Martínez y el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, consolida una cooperación institucional orientada a la prevención del delito.

En ceremonia liderada por el presidente José Jerí, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, suscribieron el convenio de cooperación interinstitucional mediante el cual se optimizará el uso de la base de datos penitenciaria como herramienta de prevención, análisis y lucha contra la criminalidad organizada, garantizando el tratamiento seguro, anonimizado y legalmente protegido de la información.

“Este convenio se construye sobre cimientos sólidos de legalidad y protección de derechos. No estamos hablando de transferencias indiscriminadas de información, sino de un sistema robusto de anonimización, de protocolos estrictos de acceso y auditorías permanentes. Cada consulta quedará registrada, cada uso será trazable y cada procedimiento será auditable”, remarcó el titular del sector Justicia.

Mediante este acuerdo, el Ministerio Público, a través de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad (OFAEC), accederá, de manera controlada y segura, al sistema de registro de llamadas realizadas por internos, el cual es administrada por la empresa PRISONTEC. Ello permitirá el desarrollo de análisis criminológicos de datos anonimizados orientados a identificar patrones, tendencias y riesgos emergentes.

El convenio, que cuenta con intervención de PRISONTEC, no implica cesión de datos personales ni transferencia de titularidad del banco de datos, pues la empresa implementará mecanismos de disociación que garanticen la protección de la información de los internos.

Asimismo, se prevé la creación de un comité técnico conformado por representantes del MINJUSDH, Ministerio Público y PRISONTEC, encargado de aprobar los protocolos de acceso, cifrado, anonimización, auditoría, control de roles y supresión de datos, así como de supervisar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales.

La colaboración técnica, que se establece hoy, permitirá que el Ministerio Público fortalecezca el Sistema Fiscal Integrado de Información Estratégica, modernizando su capacidad para anticipar comportamientos delictivos. En tanto, el MINJUSDH recibirá insumos que fortalecerán la formulación y evaluación de la política criminal y penitenciaria, especialmente mediante el Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA.