Ministros encabezan operativo nocturno en Lima Este y Norte con más de 250 efectivos

Ministros encabezan operativo nocturno en Lima Este y Norte con más de...

Ministros del Interior y de Trabajo despliegan control territorial en zonas críticas bajo estado de emergencia. Detienen a tres personas con armas y decomisan más de 1600 celulares y chips.

El Gobierno ejecutó esta madrugada un operativo de control territorial en Lima Este y Lima Norte. Los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Trabajo, Óscar Fernández, lideraron las acciones junto al comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola. El despliegue movilizó a más de 250 efectivos policiales en Santa Anita, Ate, San Martín de Porres y zonas limítrofes con el Callao. Detuvieron a tres personas con armas de fuego y decomisaron más de 1600 equipos electrónicos presuntamente vinculados a delitos.

Intervención en puntos críticos

Las autoridades realizaron controles de identidad en vías principales. También intervinieron hoteles, bares y locales nocturnos. Unidades especializadas ejecutaron acciones tácticas para recuperar espacios públicos.

Participaron agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), de Tránsito y Seguridad Vial, y Halcones. La Municipalidad de San Martín de Porres colaboró en las acciones.

«No vamos a permitir que pongan en riesgo la vida»

El ministro Tiburcio afirmó que el operativo forma parte de la estrategia de seguridad del presidente José Jerí. «Este trabajo será continuado y contundente. No vamos a permitir que ninguna persona, sea ciudadano nacional o extranjero, ponga en riesgo la vida de los peruanos», declaró.

El ministro señaló que las acciones buscan fortalecer la presencia del Estado y enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales.

Tres detenidos con arsenal

El comandante general Arriola informó sobre la captura de tres sujetos en Santa Anita. Los detenidos portaban dos armas de fuego, municiones y droga. Registran antecedentes por robo agravado, tenencia ilegal de armas y falsedad genérica.

La Policía les incautó 420 celulares de alta gama, más de 1200 chips y lectores biométricos. Estos materiales se usarían presuntamente para actividades delictivas. La presentación se realizó en la Municipalidad de Santa Anita con participación del alcalde Olimpio Alegría y el director de la Dinoes, general Francisco Vargas.