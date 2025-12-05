Mineros levantan bloqueo en Panamericana Sur tras avance del Reinfo en el Congreso

Mineros despejaron el kilómetro 782 de la Panamericana Sur luego de que el Parlamento aprobara en primera votación extender el registro de formalización minera hasta 2026. El bloqueo se mantuvo por más de cuatro días.

Los mineros artesanales de Secocha levantaron el bloqueo en la Panamericana Sur este jueves por la noche. La medida de fuerza afectó el kilómetro 782, a la altura del puente Ocoña en Arequipa, durante más de cuatro días. La decisión llegó después de que el Congreso aprobara en primera votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión de los mineros

Simón Quispe presidente de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui. Declaró que los trabajadores regresaron a sus labores en Secocha.

«Se tomó la decisión porque, en primera votación y por ampliación de formalización o del proceso de formalización, una mayoría simple del Congreso emitieron su voto favorable. Esa es la razón por el que nos retiramos», señaló Quispe.

La Policía de Carreteras confirmó que el tránsito vehicular volvió a la normalidad. El kilómetro 613 en Chala también quedó liberado tras el retiro de mineros de Atico.

Qué aprobó el Congreso

El Parlamento aprobó el jueves por la noche la ampliación del Reinfo con 60 votos a favor. Hubo 36 votos en contra y 8 abstenciones. El registro ahora tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y su reglamento.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, informó que el proyecto necesita una segunda votación. Esta se realizará después de siete días calendario.

Los congresistas votaron en contra de una disposición complementaria del proyecto. Esta buscaba reincorporar a 50 mil mineros que fueron excluidos del Reinfo en julio de este año. La ampliación del Reinfo ha sido una demanda constante de los sectores de minería artesanal para regularizar su situación y continuar operando dentro del marco legal.