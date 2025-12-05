Minedu planea usar inteligencia artificial en 205 colegios rurales para 2026

El Minedu busca reducir la brecha educativa con tecnología en tres modelos pedagógicos rurales que atienden a 27,000 estudiantes

El Ministerio de Educación implementará inteligencia artificial en 205 escuelas rurales durante 2026 para planificar los aprendizajes de cerca de 27,000 estudiantes. La medida busca acortar la brecha entre la educación rural y urbana. El anuncio surgió del III Taller Presencial de Evaluación y Mejora de la Gestión Educativa Rural, donde 46 especialistas de direcciones regionales consensuaron acciones para fortalecer la secundaria en el campo.

Tres modelos en la mira

La tecnología llegará a instituciones que desarrollan secundaria en alternancia, secundaria con residencia estudiantil y secundaria tutorial. Estos tres modelos concentran 26,978 estudiantes de un total de 627,508 matriculados en secundaria rural a nivel nacional. El modelo con residencia estudiantil es el más numeroso con 18,390 alumnos. Le sigue la alternancia con 7,556 estudiantes. El tutorial atiende a 1,032 jóvenes.

El ministro Jorge Figueroa explicó que el taller permitió evaluar resultados de estos modelos educativos. Los especialistas también programaron acciones pedagógicas y de gestión del bienestar estudiantil para el inicio de clases en 2026. «Nuestro objetivo es ofrecer a los estudiantes del ámbito rural las mejores condiciones para el aprendizaje y acortar así la brecha que existe entre las escuelas rurales y urbanas con el fin de que todos nuestros niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad», declaró el ministro.

Trabajo técnico de tres días

El encuentro en Lima reunió a representantes de direcciones regionales de educación, gerencias regionales y unidades de gestión educativa local. Durante tres días recibieron orientaciones técnicas para evaluar la gestión escolar y valorar competencias mediante análisis de evidencias de aprendizaje. La Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural y la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Minedu organizaron el taller.

Los especialistas abordaron la planificación del bienestar estudiantil con proyección al próximo año. Los 627,508 estudiantes rurales de secundaria representan una porción significativa del sistema educativo nacional. La brecha entre estos colegios y los urbanos persiste en infraestructura, recursos y resultados de aprendizaje.