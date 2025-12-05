Midis inició hoy el pago de pensiones para 142 mil usuarios del Programa Contigo en todo el país

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que, desde hoy viernes 5 de diciembre, un total de 142 771 usuarios con discapacidad severa del Programa Nacional Contigo pueden cobrar la pensión no contributiva de S/300, que reciben cada dos meses.

Este bono corresponde al sexto y último padrón del 2025. El retiro podrá realizarse en cajeros automáticos, agentes o agencias del Banco de la Nación, utilizando la tarjeta de débito habilitada.

Al respecto, la ministra del Midis, Lesly Shica, quien acompañó el inicio del pago en Jesús María, informó que, las regiones con mayor número de usuarios se encuentran en Lima (19 111), Cajamarca (15 879), Piura (12 647), Huánuco (9034) y Cusco (7 797). “Estas cifras reflejan la presencia territorial del programa y su compromiso con brindar protección económica a la población más vulnerable”, sostuvo.

“Hoy empezamos con el pago a más de 142 mil usuarios del subsidio que los ayuda en su alimentación, salud. El Midis va más allá de la subvención, porque queremos trascender y buscar el progreso con los emprendimientos que tienen los usuarios de Contigo”, agregó.

A nivel nacional, las Unidades Territoriales brindan acompañamiento permanente para asegurar que los usuarios y sus cuidadores realicen el cobro sin inconvenientes y conozcan las distintas facilidades disponibles.

Requisitos para acceder al Programa Contigo

• Contar con un certificado de discapacidad severa, emitido por un establecimiento de salud.

• No percibir ingresos ni pensiones del ámbito público o privado.

• Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema, según la clasificación del SISFOH.

Cabe señalar que la actualización de la Condición Socioeconómica (CSE) es el requisito que más suspensiones genera, por lo que se recomienda acudir a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) ubicada en cada municipalidad distrital. Según el SISFOH, la CSE tiene una vigencia de cuatro años en zonas urbanas, seis años en zonas rurales y ocho años para hogares pertenecientes a pueblos indígenas de la Amazonía reconocidos por el Ministerio de Cultura.

Para ello, se debe informar cualquier cambio de domicilio o ausencia prolongada ante la Omaped del distrito y actualizar su dirección en la ULE. Estas acciones permiten mantener la información actualizada y garantizar la continuidad en el programa.

Por otro lado, si la pensión es suspendida, el usuario dispone de un plazo máximo de dos meses para regularizar su situación. De no hacerlo dentro de este tiempo, será desafiliado, permitiendo el ingreso de nuevos usuarios que se encuentran en lista de espera, lista que en cada padrón se actualiza bajo criterios de priorización y presupuesto.