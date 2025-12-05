Lionel Scaloni: «No hay rival fácil, no damos nada por descontado»

Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina, fue entrevistado tras el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 y aseguró que no se dan por clasificados y que deben disputar todos los encuentros de la mejor manera. “No hay rival fácil, hay que jugar los partidos. Siempre lo decimos y lo pensamos. No damos nada por descontado”, comentó.

También analizó a sus rivales en el Grupo J. “Argelia es una buena selección que tiene grandes jugadores, y un semillero muy grande que nutre a otros países. Austria hizo una gran eliminatoria. Jordania quizá es el equipo que menos conocemos, pero no hay que dar nada por descontado, si llegó hasta acá por algo será. Los partidos hay que jugarlos. Es un grupo en el que debemos dar el máximo”.

Finalmente, apuntó que saldrán a jugar como lo hicieron en el Mundial pasado. “A los argentinos les digo que vamos a dar el máximo, a intentar hacer lo que hicimos el último Mundial, que es no dar una pelota por perdida”.