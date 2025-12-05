Jerí firma convenio para que Fiscalía acceda a bases de datos penitenciarios

Jerí asegura que gobiernos anteriores no usaron la información sobre redes delictivas que operan desde los penales

El presidente José Jerí participó en la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía de la Nación que permitirá al Ministerio Público acceder a las bases de datos penitenciarios. El mandatario aseguró que esta información sobre criminalidad en los penales siempre estuvo disponible pero gobiernos anteriores no la utilizaron. Según Jerí, tuvieron que pasar diez años para que un gobierno tome decisiones firmes contra la delincuencia.

Información acumulada sin uso

El jefe de Estado señaló que los datos sobre criminalidad en los penales se acumularon durante años en diversos formatos. «Usar esa información que, por muchos años, se ha ido acumulando en base de datos, discos duros, en la nube. Incluso estaba en un USB donde estaba ese origen de la criminalidad», indicó.

Jerí cuestionó que anteriores gobiernos no le dieran importancia adecuada a este problema. «Siempre se ha sabido que, lamentablemente, nuestros penales son una fuente donde se planifican los crímenes en el exterior», aseguró.

Guerra contra la delincuencia

El mandatario declaró que el país está en guerra contra la delincuencia. «Y en una guerra siempre van a haber movimientos de una parte y de otra parte; una acción genera una reacción», afirmó.

Jerí identificó al enemigo común como el delincuente en los penales y aquellos que intentan ingresar por las fronteras. «El único enemigo en común es el delincuente que está en el penal y aquellos que quieren ingresar por nuestras fronteras, que aún son débiles», enfatizó.

Colaboración y nuevas medidas

El presidente destacó que el convenio firmado en presencia del ministro de Justicia, Walter Martínez, y el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, representa un nuevo episodio de colaboración institucional. El convenio establece que no se entregarán datos personales de los internos sino información depurada para análisis estratégicos.

Jerí anunció que en los próximos días se darán a conocer medidas similares. Estas acciones buscarán articular de manera más colectiva el enfrentamiento contra la delincuencia.