¡El SAT de Lima adelanta la Navidad!

Amplía el plazo para pagar multas administrativas con hasta 90 % de descuento

Si quieres cerrar el año sin deudas y con total tranquilidad, esta es tu oportunidad. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció que amplía hasta el 31 de diciembre el plazo para acogerse a los descuentos extraordinarios para el pago de multas administrativas:

👉 Entre 65 % y 90 % de rebaja según el año y el canal de pago.

📌 ¿Qué multas aplican?Los beneficios (Ordenanza Municipal 2774) aplican a sanciones impuestas por:Gerencia de Fiscalización y Control

Gerencia de Movilidad Urbana

Por ejemplo: operar sin licencia municipal, no contar con certificado vigente de Defensa Civil, entre otras.

⚠️ Importante: No incluye papeletas de tránsito.—

💸 Descuentos según el año de la multa

Año de la infracción Pago online (web, Yape, bancos) Pago en cajas del SAT2020 y anteriores ⭐ 90 % 85 %2021 – 2022 80 % 75 %2023 – 31 julio 2025 70 % 65 %

Consulta y paga tu multa en minutos

1. Ingresa a www.sat.gob.pe

2. Haz clic en “Paga tus tributos y papeletas”

3. Ingresa tu DNI y visualiza tu multa con el descuento ya aplicado.—📞 Canales de atención del Status: 999 431 111Aló SAT: (01) 315 2400

Correo: asuservicio@sat.gob.peRedes: @SATdeLima