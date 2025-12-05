Carabayllo: dictan prisión preventiva para tres asaltantes que asesinaron a un policía dentro de su camioneta

Tres presuntos miembros de una banda criminal que asesinaron al alférez PNP Jhordy Escobedo Mori en el interior de su camioneta en el distrito de Carabayllo, recibieron nueve meses de prisión preventiva y serán trasladados a un penal que disponga el INPE.

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo logró que se dicte la medida coercitiva contra Alfredo Huaripoma (27), Máximo López (31) y Kevyn Gamarra (33), investigados por el delito de robo agravado, en grado de tentativa, con subsecuente de muerte en agravio del alférez PNP Jhordy Escobedo Mori (24).

En la audiencia de prisión preventiva, el despacho fiscal sustentó que el agraviado y su pareja Cinthia Sánchez se encontraban conversando en su camioneta estacionada en la avenida San Pedro, cuando fueron rodeados por Alfredo Huaripoma, Máximo López y un sujeto en proceso de ubicación, quienes, provistos con armas fuego, exigieron la entrega de las llaves del vehículo.

El policía intentó repeler el asalto con su arma de fuego, pero fue acribillado a balazos. Los asaltantes se dispersaron y luego escaparon a bordo de un auto que conducía Kevyn Gamarra.

Ante el hecho, la Fiscalía dispuso que se realice diversos actos de investigación, los cuales permitieron identificar la placa del vehículo que los imputados usaron para fugar. De esta manera, se intervino a Gamarra cuando conducía el auto utilizado para huir, y también a Huaripoma y López.

De inmediato, el Ministerio Público solicitó y logró que se dicte detención preliminar por siete días para los intervenidos, en los que se realizaron diversas diligencias para verificar la vinculación de los imputados en el hecho delictivo.

La Fiscalía sustentó como principales elementos de convicción las actas de intervención policial, el certificado de necropsia, la declaración de testigos, la visualización de los videos de las cámaras de seguridad, las pericias de antropología forense, balísticas forense y residuos de disparo, entre otros.