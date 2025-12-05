¿Buscas independizarte? Las claves para dar el salto a tu primera vivienda en este 2026

Recomendaciones simples para evitar errores y tomar una decisión informada.

El estudio Perfil del comprador inmobiliario 2025 de Best Place to Live revela que el 61% de quienes adquieren un inmueble lo hace para uso propio, lo que evidencia una búsqueda de estabilidad y proyección a largo plazo. Esta tendencia viene acompañada por un creciente interés de las generaciones más jóvenes, que ven en la compra de un departamento no solo un paso hacia la independencia, sino también una inversión estratégica.

Asimismo, la mayor disponibilidad de proyectos, las diversas alternativas de financiamiento y la necesidad de planificar su futuro están llevando a más jóvenes a considerar seriamente la posibilidad de adquirir una propiedad en 2026.

“Para quienes comprarán por primera vez, es fundamental comparar opciones, entender las condiciones del mercado y organizar sus finanzas. Una decisión informada puede marcar una diferencia importante en el futuro”, señala Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live.

En ese contexto, la especialista comparte cinco recomendaciones clave para quienes evalúan adquirir su primera propiedad:

Aprovecha fondos extras (CTS, Gratificación y AFP): La libre disposición de la CTS vigente hasta 2026, junto con la gratificación de diciembre, pueden ayudarte a formar o reforzar la cuota inicial. Además, el uso de hasta el 25% del fondo AFP para comprar o amortizar un crédito hipotecario sigue habilitado. Aprovechar estos recursos de manera planificada facilita dar el primer paso.

Investiga y compara: Antes de decidir, revisa varias alternativas: precios, ubicación, servicios cercanos, tiempos de entrega y reputación de la empresa. También es útil acudir a ferias inmobiliarias, donde puedes ver distintos proyectos en un solo lugar y resolver dudas directamente con especialistas. Comparar te permite entender mejor el mercado y evitar decisiones apresuradas.

Piensa en la ubicación a largo plazo: Mira más allá del precio inicial. Evalúa la movilidad, accesos, seguridad y el crecimiento futuro de la zona. Vivir cerca de servicios y en un distrito con buena proyección puede mejorar tu calidad de vida y darle valor a tu propiedad.

Cuida tu historial crediticio: Mantener tus pagos al día y evitar deudas innecesarias te ayudará a acceder a mejores condiciones en tu crédito hipotecario. Un buen historial también facilita la obtención de beneficios como los bonos para primera vivienda, que suelen requerir que el solicitante tenga un perfil financiero ordenado. Esto puede reducir el monto final del préstamo y hacer más accesible la compra.

Considera los costos adicionales: No solo pienses en el precio del departamento. Incluye gastos notariales, registro, mantenimiento y posibles arreglos. Tener un presupuesto realista evita problemas más adelante.

Elige inmobiliarias con certificación de calidad: Investiga la reputación de la empresa y revisa la experiencia de otros compradores. Optar por inmobiliarias que cuenten con certificaciones como Best Place to Live® es una buena señal, ya que este sello reconoce proyectos con altos niveles de satisfacción y cumplimiento, evaluados a partir del feedback real de los propios clientes.

Finalmente, una vivienda requiere planificación, información y una revisión cuidadosa de cada opción. Con anticipación y una mirada estratégica, 2026 puede ser el año ideal para que más jóvenes den el paso hacia su independencia y construyan un futuro con mayor estabilidad.