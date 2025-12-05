Alianza Lima y Sporting Cristal se miden el sábado en Matute, y el ganador se medirá con Cusco F.C.

La hora de la verdad. No vale el empate mañana sábado en la noche en el segundo partido de los Playoffs que animarán Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute a las 8:00 p.m., pues si en los noventa minutos hay paridad, se irán a los lanzamientos penales, para saber quien avanza y se mida ante Cusco F.C. para disputar ser Perú 2 en la Copa Libertadores de América 2026.

Tras el empate 1-1 en la ida del martes en el Nacional, Alianza Lima hará tres variantes en su oncena titular. Ingresan Marco Huamán, el central Carlos Zambrano y el atacante Kevin Quevedo, en reemplazo de Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez y Pablo Ceppelini respectivamente. Néstor Gorosito apuesta nuevamente por Paolo Guerreo de titular, dejando a Hernán Barcos como alternativa y quien anoto al ingresar el gol de empate en la ida.

Por su parte, Paulo Autuori entrenador de Sporting Cristal, hará una variante obligada tras la lesión de Luis Abram ingresando desde el inicio el argentino Pasquini, manteniendo el resto de la oncena, con el brasileño Vizeu en el ataque, y manteniendo a Yoshimar Yotún como alternativa.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Huamán, Zambrano, Garcés, Trauco; Gaibor, J. Castillo, Cantero; Quevedo, Guerrero y E. Castillo. DT: N. Gorosito.

CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini; Pretell, Távara, Wisdom; González, Vizeu y Castro. DT: P. Autuori.

ÁRBITRO: Kevin Ortega

HORA: 8:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute