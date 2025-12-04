Vladimir Cerrón acusa a Raúl Noblecilla de cobrar S/ 4 millones por defender a Castillo

El líder de Perú Libre calificó al abogado de «charlatán» tras su expulsión del Congreso y lo responsabilizó de abandonar al expresidente en prisión



Vladimir Cerrón aprovechó la expulsión de Raúl Noblecilla del Congreso para lanzar graves acusaciones contra el abogado. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre señaló que Noblecilla habría exigido cuatro millones de soles como honorarios para defender a Pedro Castillo, razón por la cual el expresidente quedó sin defensa técnica en la cárcel. El ataque coincidió con la expulsión del letrado del hemiciclo, quien participaba como defensor en la sesión sobre la inhabilitación de Betssy Chávez.

Un mensaje sin rodeos desde la clandestinidad



Cerrón no midió sus palabras. «El charlatán de Noblecilla fue echado del Congreso, porque eso es lo que es: un charlatán», escribió en redes sociales. Agregó que el abogado milita en un partido de derecha y usa políticamente a Castillo, a quien supuestamente abandonó al exigir millonarios honorarios. El mensaje busca golpear directamente la credibilidad de Noblecilla como defensor del expresidente.

La acusación cobra fuerza en un contexto donde Noblecilla ha construido su imagen pública como aliado incondicional de Castillo. Sin embargo, Cerrón cuestiona precisamente esa lealtad y la vincula con intereses económicos.

Expulsado del Congreso por segunda vez

El incidente parlamentario ocurrió durante el debate sobre Betssy Chávez. Noblecilla lanzó acusaciones contra varias bancadas y responsabilizó a Perú Libre por las 70 muertes durante las protestas. «¿Acaso le podríamos impedir a un pueblo que ha dejado 70 muertos hace poco, con la dictadura con la traidora de Dina Boluarte y la traición del partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo?», cuestionó.

Fernando Rospigliosi, quien presidía la sesión, ordenó su retiro inmediato. Este no es el primer episodio conflictivo de Noblecilla en espacios institucionales.

Un historial cargado de polémicas

Semanas antes, los magistrados lo expulsaron del juicio oral contra Castillo. Su comportamiento durante las audiencias motivó sanciones, incluyendo suspensión temporal como abogado defensor. En ese proceso insistió que Castillo era un «secuestrado político» y advirtió que el pueblo lo restituiría.

La mayor contradicción está en su candidatura al Senado por Podemos Perú, partido que respaldó la vacancia de Castillo. Esa incoherencia política ha generado críticas sobre sus verdaderas motivaciones. Además, protagonizó un enfrentamiento con un periodista cusqueño donde terminó lanzando insultos y defendiendo al expresidente con tono agresivo.