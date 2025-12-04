Rutas de Lima deja de operar la concesión dela Panamericana Sur y Muni de Lima asume control de peajes

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió tranquilidad a la población y detalló las acciones a tomar tras el abandono de concesionaria.

La Municipalidad de Lima asumió este jueves la vía concesionada a Rutas de Lima. La ceremonia cuenta con la participación del alcalde Renzo Reggiardo, quien aseguró que asumen «un rol muy importante, producto del abandono».

«Lo tengo que que decir con claridad. Del abandono de una empresa que ha tenido una gran cantidad de años y que ha venido explotando los peajes, que ayer por la noche decidió abandonar sus funciones y sus obligaciones», afirmó.



La autoridad edil aseguró que no se ha hecho una transición pacífica. «Han decidido dejar ese trabajo», dijo en compañía de funcionarios de la Municipalidad de Lima.

«Unilateralmente decidió interrumpir la transitabilidad del túnel que se encuentra ubicado en al avenida Benavides», afirmó.

Reggiardo aseguró que el servicio de la Municipalidad de Lima contará con ambulancias, grúas y señalización.»Vamos a brindar los servicios que la población merece (…). No vamos a cobrar un centavo de peajes», señaló a la prensa.

Al ser consultado por un periodista sobre el costo mensual de 25 millones para administrar las vías que argumentó Rutas de Lima, el acalde aseguró que, de acuerdo a los cálculos de la comuna limeña, es «de por lo menos tres veces menos lo que nos representaría el invertir en el mantenimiento de las vías o en el servicio que se va a brindar».

La compañía aseguró, mediante comunicado, que no estaba abandonando el trabajo, y responsabiliza a la Municipalidad de Lima sobre esta decisión. La comuna, aseguran, “ha actuado pública y reiteradamente ”para lograr que RDL sea privada de todas sus fuentes de ingreso».

“Si bien el lunes, el martes, e incluso hoy miércoles, se han realizado reuniones de coordinación técnica con la MML para abordar ciertos aspectos operativos de la concesión, aún no se han efectuado coordinaciones concretas vinculadas a la transferencia misma de las operaciones”, subrayan.

¿Qué dijo Rutas de Lima al ceder la concesión?

En un comunicado, la empresa expresó lo siguiente:

1. Durante las últimas 3 semanas, RDL ha venido solicitando reiteradamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima mantener reuniones técnicas de coordinación con el objetivo de realizar un traspaso pacífico y ordenado de la concesión. Lamentablemente, y como consecuencia de la renuencia de la MML a participar en tales reuniones técnicas, la primera reunión recién pudo realizarse ayer lunes 01 de diciembre.

2. Con la finalidad de permitir más coordinaciones técnicas con la MML para lograr un traspaso ordenado de la Concesión, en beneficio de la seguridad de los usuarios de las vías concesionadas, RDL indicó el día de ayer que haría sus mayores esfuerzos para lograr permanecer un tiempo adicional en la operación de la Concesión y no parar de operar el día 02 de diciembre.

3. Este esfuerzo ha permitido que se diera una segunda reunión técnica hoy, martes 02 de diciembre, e, incluso, que pueda programarse una tercera reunión técnica para mañana, miércoles 03 de diciembre.

4. No obstante, la situación financiera de la compañía generada por la falta de ingresos no ha cambiado y, pese a los mayores esfuerzos realizados por RDL y las evaluaciones y discusiones con sus proveedores y acreedores, se ha vuelto imposible que RDL pueda operar las vías concesionadas más allá del 03 de diciembre.

5. Como consecuencia de lo anterior, y en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 1432° del Código Civil 1 , el Contrato de Concesión quedaría resuelto de pleno derecho el miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 11:59 pm.

6. RDL reitera que no está abandonando la Concesión, pero le es materialmente imposible seguir operando las vías concesionadas, situación generada como consecuencia de las acciones de distintas entidades del propio Estado peruano, incluida la MML, la cual ha actuado pública y reiteradamente para lograr que RDL sea privada de todas sus fuentes de ingreso.

7. Nada de lo declarado en este comunicado implica una renuncia de derechos. RDL y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano.

¿Por qué se suspendió el cobro de peaje de Rutas de Lima?

Cabe recordar que el cobro de peajes de Rutas de Lima se suspendió por una orden del Poder Judicial que dispuso parar los cobros en las unidades de Villa y Punta Negra, en medio de un conflicto legal por la validez y efectos del contrato de concesión.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó suspender el cobro de peajes en Villa y Punta Negra, al resolver un habeas corpus que alegaba afectación al derecho al libre tránsito de los vecinos de la zona.